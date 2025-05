Andie MacDowell a Cannes 2025, capelli grigi raccolti, smoking e scarpe gioiello

A Cannes 2025 Andie MacDowell ha spiccato per grande carisma, indossando un completo maschile arricchito da un dettaglio prezioso: il look nel dettaglio

Lo stile mannish non smette di mietere vittime in questo 2025, esattamente come Andie MacDowell continua ad occupare il centro della scena grazie al suo grande carisma: a Cannes con la sua iconica chioma color argento, stretta in un raccolto a ricalcare le sembianze di un taglio corto, l’attrice ha spiccato su tutte le colleghe portando sul tappeto rosso un look decisamente fuori dalle righe, anche se non da quelle tratteggiate dal nuovo regolamento.

Andie MacDowell brilla a Cannes 2025 (anche) grazie alle sue scarpe: il look nel dettaglio

Con una mossa furbissima, Andie MacDowell si è diretta sull’immenso ed insieme temuto tappeto rosso di Cannes 2025 in smoking, con tanto di maxi papillon in velluto a chiudere il colletto della immacolata camicia bianca. L’accessorio più cool? La sua grande personalità, tratto che le ha permesso di distinguersi dalla maggior parte, lontano anni luce dalla volgarità, persino in un’occasione così patinata.

Se per la proiezione di Mission Impossible – The Final Reckoning l’attrice ha preferito ai canonici abiti da gran sera un sofisticato ensemble a celebrare i capisaldi della moda maschile – esattamente come le tendenze moda del 2025 vogliono – e qualcuno se lo aspettava, è vero anche che vi ha saputo apportare un tocco inedito a personalizzarlo.

In che modo? Puntando su di un pezzo totalmente fuori tema, in pieno mood lady-like: non sono passate inosservate le scarpe gioiello ai suoi piedi, per essere specifici delle décolleté Santoni in suede nero ricoperte di strass décor a riflettere la luce ad ogni più impercettibile movimento.

Fonte: Pilot Room

D’altronde si sa, come attesta la sua tinta naturale sale e pepe del resto, il patrimonio genetico di Andie MacDowell non comprende certo la paura di sfoggiare la propria unicità.

Andie MacDowell fiera della sua chioma grigia: “Non voglio fingere di essere ciò che non sono”

Leggendaria sul grande schermo e volto storico di L’Oréal, Andie MacDowell è ritenuta l’assoluta precorritrice della odierna tendenza a portare con tranquillità i capelli grigi. Icona silver, oggi 66 anni, è stata lei a dare il via a tale moda controcorrente, colei che tra le personalità “over” del panorama hollywoodiano per prima ha avuto il fegato di esibire con estremo orgoglio i segni del tempo, in simbolo di accettazione ma soprattutto di elevazione: l’attrice non ha infatti mai fatto mistero di abbracciare quella filosofia di vita nota come graceful ageing, traguardo ultimo di un intimo percorso di consapevolezza intrapreso anni fa.

“Non voglio fingere di essere ciò che non sono e non mi sono mai vergognata della mia età. Voglio essere positiva riguardo a dove mi trovo, in ogni fase della mia vita. Mi sento più onesta. Sento che non sto fingendo e che sto abbracciando esattamente quello che sono ora. Mi sento a mio agio, e, per molti versi, credo che il mio viso sia più appariscente. Sento che mi si addice”, ha detto lei a tal proposito.

Da qui la scelta di non tingersi più, mostrando al mondo intero il suo più autentico Io.