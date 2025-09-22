Gwyneth Paltrow: selfie con le rughe per il lancio del suo nuovo prodotto

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Gwyneth Paltrow: selfie con le rughe per il lancio del nuovo prodotto

Sembra davvero che Pamela Anderson abbia avviato una piccola rivoluzione. Dopo che l’attrice, famosa per aver incarnato il sogno erotico maschile degli anni ’90 e un prototipo di bellezza appariscente, enfatizzata da abbigliamento e trucco sempre super sexy e d’effetto, ha deciso di cambiare totalmente immagine e, passato il giro di boa dei 50, ha tolto tutto: trucco, capelli lunghi e ossigenati, protesi e silicone – per quanto possibile- votandosi ad un ideale di bellezza autentico e non necessariamente “forever young”, tante altre star sembrano volerne seguire l’esempio.

L’ultima in ordine di tempo Gwyneth Paltrow (che una ne pensa, cento ne fa: basti pensare all’ultima trovata di cucinare una colazione “italian style” in mutande, con tanto di video postato su IG, per tacer delle candele al profumo di vagina e orgasmo) che per il lancio del suo nuovo prodotto Goop ha deciso di postare una serie di foto, con lei in apertura rigorosamente “no filter”, con tutte le rughe dei suoi – quasi- 53 anni in bella mostra.

Un atto sicuramente di grande coraggio, per una star che ha raccontato di aver inseguito sempre un ideale di bellezza estremo, fatto di magrezza assoluta, aspetto sempre patinato e perfetto, dieta drastica. Nell’ultimo periodo non solo Gwyneth ha ammesso di aver fatto pace coi carboidrati, per anni ostracizzati, ma ama mostrarsi in maniera naturale e autentica. Qualche maligno insinua che l’attrice, per mancanza di ruoli e film importanti, stia cavalcando un trend del momento, pur di restare in primo piano. Intanto, dalla Anderson a Gwyneth, passando per Andie MacDowell e Sharon Stone, c’è tutta una lunga schiera di dive ad Hollywood che nel loro piccolo stanno mandando un segnale preciso e cercando di scardinare un sistema discriminatorio per le donne, costrette da sempre a restare per forza bellissime e giovanissime pur di lavorare e piacere al pubblico. Che poi Gwyneth lo faccia per reale convinzione o per marketing, è un altro paio di maniche. A noi però piace molto anche così.