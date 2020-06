Gwyneth Paltrow ci riprova: arriva la candela al profumo di orgasmo

editato in: da

Tutte le “bufale” di Gwyneth Paltrow, dai clisteri al caffè alla candela al profumo di vagina

Gwyneth Paltrow, genio del marketing o “svalvolata totale”. il dubbio aleggia da anni, da quando sul sito Goop, nato per compensare anche il suo declino come attrice, Gwyneth ha cominciato a commercializzare cose assurde. Oltre a professare verità spesso in contrasto con la medicina tradizionale, attirandosi le ira di medici e specialisti.

L’ultima genialata l’ha comunicata in diretta con il Tonight Show di Jimmy Fallon: la candela che “profuma come il suo orgasmo“. Figlia di quella che profumava “come la sua vagina”, lanciata nel gennaio scorso tra mille commenti e polemiche. E andata tra l’altro sold out in pochi giorni,

“Questa profuma come il mio orgasmo”, recita la scritta sulla candela, in vendita per 75 dollari. Con tanto di confezione “scoppiettante” con fuochi d’artificio. (L’aroma è in realtà un elegante mix di succo di pompelmo e bacche di ribes nero, con aggiunta di olio di neroli, tè verde Gunpowder e rosa turca).

Il web, ovviamente, è impazzito, facendo diventare #gwynethpaltrow di tendenza e commentando in mille modi, dal divertito allo scioccato: “Ma la candela farà finta di accendersi…? , “Quindi la prossima sarà alla fragranza di “Stasera no, ho mal di testa”.

E ancora. “Gwynet Paltrow lancia la candela al profumo di orgasmo. Dopo che la regali inizi a chiedere: ti è piaciuto? Ti è piaciuto? “#GwynethPaltrow dopo la #candela all’essenza di vagina lancia quella alla fragranza di #orgasmo. La prossima sarà quella all’odore di sigaretta”.