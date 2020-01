L’ultima “trovata” di Gwyneth: candela al profumo di vagina

L’ultima “trovata” di Gwyneth Paltrow, lanciata sul suo blog e sito di e commerce “Goop” è la candela all’odore di vagina, andata sold out nel giro di poche ore. Possibile? Negli Usa, evidentemente, sì. L'attrice americana ha infatti lanciato al “modico” prezzo di 75 dollari, circa 70 euro, una candela al profumo delle sue parti intime. La candela di Gwyneth Paltrow all'odore delle sue parti intime viene descritta come un prodotto “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato...”. La miscela dell'aroma viene descritta come un mix di “geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla mente la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato”