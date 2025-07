L’ex modella Paulina Porizkova in bikini a 60 anni: una bella lezione di vita

L'ex top model Paulina Porizkova in bikini a 60 anni: "Questa sono io, 60 anni di scelte giuste e sbagliate. L’importante è la lezione, non superare l’esame"

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Paulina Porizkova alla sfilata di Balmain, settembre 2024

In tempi di filtri, ossessione fisica, eterna e fasulla giovinezza mantenuta a suon di bisturi, medicinali, privazioni e patti con tanti diavoli (terreni, non certo sovrannaturali), è così bello quando di famoso, per tanto tempo simbolo di bellezza quasi irraggiungibile, si mostra nella sua verità, senza filtri, e dice con semplicità cose vere e condivise da tutti, ma spesso negate o dimenticate. Noi, a 40, come a 50 e 60 anni siamo il frutto di scelte giuste ma anche sbagliate, di vita sana ma anche malsana, di virtù e vizi. E non possiamo farci niente, se non accettarlo e viverlo, viverci, serenamente.

Getty Images

La supermodella ceca Paulina Porizkova, classe 1965 – 60 anni quest’anno – , famosissima negli anni ’80 e ’90, ha postato una sua immagine in bikini su Instagram. I suoi lunghi capelli grigi che da tempo la contraddistinguono (come Andie MacDowell) e un commento che nella sua verità e semplicità dovrebbe far riflettere tante:

Questo sono io.

Vacanza, in posa per uno shot.

Anche questo sono io.

Casa, non grande luce, non in posa.

Questi sono 60.

Questi sono 60 anni di alimentazione a volte sana, a volte no.

60 anni di esercizio a volte, a volte no.

60 anni a fare le cose giuste seguiti dal fare le cose sbagliate e ancora e ancora.

Sono 60 anni che imparo cosa funziona e cosa no.

E proprio come penso di aver capito tutto cambia e devo ricominciare.

Il bello dei 60 è che ora capisco l’importanza è NELLA lezione, non superare l’esame.