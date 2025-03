Trigno e Chiara in crisi ad Amici 24 per Francesca: “Mi vuoi lasciare?”

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Trigno e Chiara ad Amici 24

Malumori ad Amici di Maria De Filippi tra il cantante Trigno e la ballerina Chiara Bacci. I due sono ufficialmente una coppia ma le prove del talent show e il fatto di trovarsi in due squadre diverse stanno mettendo a repentaglio il loro rapporto. In particolare a creare tensioni è stato il guanto di sfida lanciato dalla Professoressa Deborah Lettieri, che ha coinvolto l’altra danzatrice Francesca Bosco.

La lite tra Trigno e Chiara ad Amici di Maria De Filippi

La lite tra Trigno e Chiara ad Amici 24 è nata dopo che Deborah Lettieri ha proposto una sfida tra la ballerina e la sua allieva Francesca. La Bacci, una volta vista la coreografia, ha chiesto insieme alla sua insegnante Alessandra Celentano di fare alcune modifiche. Chiara è reduce da un infortunio e ha trovato alcuni passaggi pericolosi per il suo fisico. La Lettieri si è così confrontata con Francesca che ha però insinuato che la sua compagna abbia richiesto le modifiche solo perché incapace di eseguire certi movimenti.

Quando Chiara è venuta a sapere delle parole di Francesca c’è stato un confronto in casetta tra le due nel quale è stato coinvolto anche Trigno, che è nella stessa squadra della Bosco, quella appunto capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Il cantante ha definito “il guanto non equo”, scatenando così l’ira della sua fidanzata.

“È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dia ragione a lei. Nelle risposte che lei ha dato è stata st**nza con me e lo pensa metà della casetta”, si è lamentata Chiara. La discussione è degenerata al punto che il ragazzo l’ha mandata a quel paese e per diverse ore i due non si sono rivolti la parola.

Dopo un breve distacco Trigno e Chiara hanno avuto il loro confronto e il musicista ci ha tenuto a precisare che ha sempre voluto sostenere la sua amata ballerina. Quando poi lei ha domandato “mi vuoi lasciare?”, lui ha chiaramente lasciato intendere di non averne alcuna intenzione. Dunque pace fatta. Per ora…

La storia d’amore tra Trigno e Chiara ad Amici 24

Trigno – vero nome Pietro Bagnadetro – e Chiara Bacci sono la coppia protagonista di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Fin dal primo incontro tra i due si è instaurato un rapporto molto profondo e intenso. Per amore della ballerina, il cantante ha chiuso la relazione che aveva prima di entrare nella Scuola più famosa della tv italiana.

L’ex fidanzata di Trigno non ha preso bene questa decisione e si è scagliata pubblicamente e duramente contro la Bacci: “Chiara una grandissima Zocc… che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande cog…come la maggior parte degli uomini. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone”, ha scritto la ragazza su Instagram.

“Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi direttamente a lei dico che se lo tenga. “Lupo perde il pelo ma non il vizio”. L’ho conosciuto traditore ed è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro”, ha aggiunto.