Amici, pagelle della nona puntata: cosa è successo domenica 24 novembre

Nuovo appuntamento con Amici 24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla nona puntata. Dopo l’eliminazione della ballerina Rebecca, nuove sfide e confronti nella Scuola più famosa della tv italiana. A giudicare gli allievi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, sono stati per il canto Al Bano e Brunori Sas, mentre per il ballo Anbeta. Ospite Gianni Morandi, che ha presentato il suo nuovo singolo. In sfida sono finiti per la terza volta consecutiva Teodora e Luk3. La puntata è stata indubbiamente segnata dalla proposta della Celentano, che ha letteralmente scatenato il caos tra i professori e i concorrenti.

Alessandra Celentano, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Voto 8

Alessandra Celentano è Amici. Amata o odiata resta sicuramente il pezzo forte del format. L’unica che smuove letteralmente le acque, con discussioni e polemiche che animano il programma e soprattutto la componente reality show del format. A provarlo la sua ultima proposta, con la quale ha provato a cambiare il regolamento: la Celentano ha proposto alla produzione che se un ragazzo si classifica ultimo per tre volte di seguito merita l’eliminazione.

La produzione ha preferito far scegliere agli insegnanti. E nessuno ha accolto la proposta della Celentano, ad eccezione di Rudy Zerbi. In realtà una proposta non così innovativa, visto che già qualche anno fa ad Amici chi era ultimo nella classifica di gradimento per tre volte veniva di conseguenza eliminato. Una mossa che sicuramente avrebbe regalato nuovo pepe alla trasmissione anche se il discorso della Celentano è apparso in alcuni tratti un po’ incoerente.

La maestra di ballo ha argomentato la sua idea parlando di “tempo che non abbiamo in vista del Serale”, dimenticando però che una delle sue allieve, Chiara, non si esibisce da un po’. Un infortunio ha fermato il percorso della ballerina, di cui non si hanno più notizie.

Che fine ha fatto Chiara di Amici 24, è mistero. Voto 3

Sono ormai passate oltre due settimane dall’infortunio di Chiara Baci. Molti telespettatori ritengono ingiusto che la ballerina, che tra una coreografia e l’altra ha iniziato una love story con il cantante Trigno, continui a restare nella scuola senza prendere parte alle gare e alle sfide. Diversi fan di Amici si chiedono quanto ancora durerà questa situazione e se sia giusto nei confronti degli altri allievi. Soprattutto perché in passato altri sono stati mandati a casa senza troppi problemi. Come dimenticare il caso Andreas Muller?

Costretto ad andare via dopo un infortunio per poi tornare l’anno successivo e vincere. Ad oggi non sono chiare le condizioni di salute della Baci: nessun accenno alla ballerina da parte di Maria De Filippi o di Alessandra Celentano, anche se durante l’ultima puntata la ragazza è stata inquadrata dalle telecamere. A quanto pare è tornata in studio, seduta al suo banco, mentre nelle scorse puntate era rimasta in casetta. Forse un buon segnale che il suo rientro è vicino?

Antonia già regina, la proposta di Al Bano. Voto 7

Nonostante sia entrata da poco nella Scuola di Amici, Antonia Nocca, ha già conquistato l’attenzione di tutti. Un talento puro, cristallino. E Rudy Zerbi ci ha visto decisamente lungo: il professore ha sostituito Antonia con Diego Lazzari che è passato nel team di Lorella Cuccarini. Le performance di Antonia stanno sicuramente facendo la differenza.

Nel corso della nona puntata la giovane cantante ha ricevuto i complimenti di Al Bano, che non ha esitato a fare una proposta importante: “Antonia, vorrei fare un duetto con te, un disco con te, complimenti”. Elogi pure da parte del produttore Katoo, che ha apprezzato molto l’inedito della Nocca dal titolo Giganti. A quanto pare una nuova stella sta per nascere…