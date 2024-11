Non sono mancati i colpi di scena nella puntata di Amici del 17 novembre. Ben due sfide, che hanno visto trionfare Ilan ed Alessia, ed una controversa sostituzione ai danni di Diego Lazzari: il ragazzo, seguito da Rudy Zurbi, ha dovuto lasciare il suo banco alla sfidante Antonia Nocca, ma potrà restare nella scuola scegliendo di entrare nel team di Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini.

Tra le protagoniste indiscusse di oggi, anche la ballerina Francesca, che ha vinto la classifica delle esibizioni di ballo e ha scelto di essere seguita Deborah Lettieri; mentre tra i cantanti si conferma preferito dei giudici Nicolò. In sfida la prossima settimana Rebecca e Vybes, che non hanno convinto Irma Di Paola, Carlo Verdone e Tananai. Menzione speciale per Alessandra Celentano, che ha regalato al pubblico i momenti migliori della puntata e ha guadagnato il voto più alto nelle nostre pagelle dello show.

Rudy sostituisce Diego con Antonia (ma chiede alle sue colleghe di prenderlo in squadra): voto 3

Rudy Zerbi continua a perdere consensi tra gli aficionados di Amici. Se nelle scorse puntate ha dato prova di essere più interessato alle liti con Anna Pettinelli che all’effettivo percorso dei suoi allievi, oggi ha invece esibito un atteggiamento piuttosto incoerente nei confronti di Diego Lazzari. Nonostante lo abbia fortemente voluto nella sua squadra all’inizio della stagione, nelle scorse settimane Rudy ha messo in discussione la permanenza del ragazzo: l’insegnante lo ha messo in sfida con Antonia Nocca, e al termine di una competizione di altissimo livello, ha voluto sostituire il suo allievo con quest’ultima.

Una decisione difficile, a cui ha fatto però seguito un discorso non del tutto condivisibile: “Avevo chiesto alla produzione di mettere a disposizione un banco in più, ma mi hanno detto che non posso farlo perché ho già 4 banchi, rispetto alle mie colleghe che ne hanno molti di meno. Ho quindi deciso sia Antonia a prendere quel posto. Mi auguri però che una tra le mie colleghe scelga e pensi di darti un banco per continuare a rimanere qui e migliorare quanto è giusto che tu migliori” ha spiegato il coach a Lazzari.

“Mi dispiace per quello che ti è successo. Rudy ha fatto una sostituzione e poi ha chiesto a noi di prenderti in squadra. Mi è sembrato un po’ uno scaricabarile. Non sono convintissima, ma in te vedo una fiammella, ed è troppo presto per vederti andare via dalla scuola” ha risposto piccata Anna Pettinelli, alla quale, mai come in questo caso, sentiamo di dover dare ragione. Al termine della puntata, Diego potrà scegliere se essere seguito da lei o da Lorella Cuccarini, che ha espresso interesse nel continuare un percorso musicale con lui.

Alessandra Celentano, la solita mattatrice: voto 9

Se non ci fosse bisognerebbe inventarla: Alessandra Celentano non è solo una delle insegnanti più severe e preparate dello show, ma col tempo si è trasformata anche in una vera professionista dell’entertainment. La maestra riesce sempre a creare spunti di riflessione interessanti, strappando applausi e risate a più riprese. Nella puntata del 17 novembre prima, si è resa protagonista di un ingresso “ad effetto” sfoggiando una t-shirt dall’inequivocabile slogan “la tecnica non è un’opinione”. Poi, ha ribadito con forza l’importanza della disciplina e dell’umiltà alla sua alunna Alessia, che si era dimostrata fin troppo sicura di sé nell’affrontare la sfida: “Penso sia molto importante essere consapevoli di quello che siamo e facciamo, ma non bisogna esagerare. Si deve sempre restare coi piedi per terra“.

Decisa a continuare la sua crociata in favore della cultura, importante tanto quanto la pratica, Alessandra quindi ha sottoposto la sua allieva anche ad un’interrogazione di teoria della danza. Per poter riavere la sua maglia, la ballerina Alessia ha dovuto rispondere a domande mirate su stili di balli latini, coreografi e muse dell’arte. Una professoressa con la “P” maiuscola.

Emanuel Lo fa un passo indietro con Francesca: voto 7

La scorsa settimana Francesca è entrata nella scuola di Amici vincendo la sua sfida contro Sienna, e trovandosi così in squadra con Emanuel Lo. Il maestro, tuttavia, ha espresso in più occasioni dei dubbi sulla ragazza, ammettendo in puntata di non essere certo di poterla valorizzare come meriterebbe: “Ti ho espresso i miei dubbi più volte questa settimana. Tu hai delle cose molto interessanti, ma c’è una cosa che per me non può mancare, ed è la potenza che rende impattante il movimento. In te questa cosa non l’ho vista, l’ho cercata ma non c’è. Da professore mi prendo le mie responsabilità, e vorrei che tu avessi un coach che ti voglia al 100% senza dubbi”.

Un discorso estremamente onesto, a cui sono seguite due risposte encomibiali e rispettose delle insegnanti di danza, decisamente meno inclini a liti e siparietti rispetto ai colleghi di canto. “Trovo Francesca preparata ed intensa, ma ho già tre allievi e pur avendo dato un semaforo verde non potrei concentrarmi su di lei” ha spiegato Alessandra Celentano.

“Il giorno che ho visto Francesca ho scritto tanti commenti positivi su di lei. Di una cosa ricordo bene: ho scritto che lei è ‘da esplorare’. E se ne hai voglia esplorerei la tua danza volentieri. Quindi ti dò il mio benvenuto nel team” ha infine dichiarato Deborah Lettieri accogliendo la ballerina in squadra. Tutto bene quel che finisce bene.

Tanai, il più incisivo tra i giudici: voto 8

Quello dei giudici di Amici è un compito tutt’altro che semplice: chiamati ad esprimere un voto sulle esibizioni di cantanti e ballerini, gli ospiti in studio devono motivare le proprie decisioni senza risultare né troppo buonisti, né troppo severi. Impresa riuscita molto bene a Tananai, che nei suoi interventi ha saputo dosare complimenti ed osservazioni critiche, dimostrandosi puntale e preciso come a lui richiesto: “Ti ho visto emulare Lou Reed, ma per fare quelle cose devi avere un altro tipo di vissuto. La tua esibizione mi è piaciuta, ma vorrei aver visto la tua fragilità iniziale anche nella performance” ha ad esempio spiegato a Trigno dopo aver ascoltato la sua versione di Take a walk on the wild side.

Protagonista di un simpatico siparietto con la ballerina Alessia, che non ha potuto nascondere la sua ammirazione, Tananai ha regalato al pubblico anche una coinvolgente esibizione sulle note di Booster. A lui, il premio “scoperta” della puntata.