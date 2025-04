Anticipazioni Amici del 5 aprile, gli ospiti e l’eliminato. Il gesto (tenero) di Maria

Fonte: IPA Alessandra Amoroso

Sabato 5 aprile va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la terza puntata del Serale per l’esattezza: la puntata è stata registrata giovedì e, come sempre, ci attendono tantissime anticipazioni di quello che vedremo stasera. Vediamo chi sono gli ospiti, le sfide e cosa è successo nel corso della registrazione.

Anticipazioni Serale di Amici del 5 aprile: cosa succede stasera

Ad anticipare quello che vedremo nel corso della terza puntata del Serale di Amici sono come sempre le talpe di Amici News. Il Serale continua a entrare nel vivo, ma del resto siamo di fronte a uno dei programmi più di successo in onda su Mediaset. Gli spoiler su quanto accaduto sono stati come sempre condivisi da Super Guida Tv, quindi i giovani talenti rimasti continuano a sfidarsi verso la finale. Da qui seguono anticipazioni con spoiler sulla puntata di Amici in onda stasera.

Antonia e Nicolò sono stati i primi a sfidarsi, precisamente sulle note di I Feel Good e Vorrei la pelle nera: a vincere è stata Antonia. Poi è stato il turno di Nicolò e di Alessia, che ha visto il trionfo di Nicolò. Proseguiamo con le sfide della terza puntata di Amici, condotto da Maria De Filippi: a sfidarsi troviamo Daniele e TrigNO. Il primo ha vinto la sfida. Al ballottaggio sono finiti quindi Francesca, Nicolò e TrigNO: quest’ultimo è a rischio eliminazione. Durante la seconda manche, invece, al ballottaggio, dopo le varie sfide, è finita Chiara, ma la persona che deve lasciare la Scuola di Amici è una tra Luk3 e TrigNo. Il nome viene comunicato nella puntata di stasera.

Gli ospiti

Una terza puntata a dir poco movimentata, quella del Serale di Amici 24: per quanto riguarda il guanto di sfida tra Prof., vediamo Anna Pettinelli vestire i panni di una delle cantanti più apprezzate, ovvero Shakira, mentre Lorella Cuccarini si è lasciata andare a un tango argentino. Chi ha vinto tra le due? Per saperlo, non possiamo che suggerire di vedere la puntata di stasera.

Anche per quanto riguarda gli ospiti possiamo aspettarci tanti momenti indimenticabili. I PanPers sono pronti a farci sorridere e, secondo le anticipazioni, hanno lanciato un guanto di sfida proprio alla maestra Alessandra Celentano, e proprio sulle note di una delle canzoni più amate, ovvero Pastello dei Pinguini Tattici Nucleari. C’è dunque un collegamento con il frontman del gruppo, ovvero Riccardo Zanotti.

Tra gli ospiti della terza puntata del Serale di Amici, infine, troviamo un’ex allieva che è ormai famosissima (e in dolce attesa!), ovvero Alessandra Amoroso. Il 4 aprile è uscito il suo nuovo singolo Cose Stupide, e quale posto migliore di presentarlo se non tornare dove tutto è iniziato? La Amoroso, dopo alcune indiscrezioni legate alla gravidanza, ha ufficializzato di essere incinta con un post sui social: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino”. Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi ha accolto la Amoroso in studio con un tenero abbraccio e un bacio sulla fronte.