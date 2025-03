Serale Amici, le pagelle del 29 marzo: Amadeus si scioglie (8), Emanuel Lo statuario (9)

Fonte: Ansa Amadeus

Secondo appuntamento con il Serale di Amici, che come ogni sabato sera ha riservato grandi emozioni e qualche sorpresa al suo pubblico. La giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario ha dovuto valutare ancora una volta le performance emozionanti dei ragazzi in gara, che puntata dopo puntata dimostrano di crescere e far sbocciare il loro talento.

Ma si sa, il vincitore sarà soltanto uno: nella serata del 29 marzo abbiamo visto andare via – a sorpresa, viste le sue capacità – la ballerina Raffaella, sicuramente più matura artisticamente (nonostante la giovane età) rispetto al cantante Luk3. Di certo non sono mancate le sorprese, come il guanto di sfida tra i prof che ci ha regalato esibizioni davvero “indimenticabili”: ecco il meglio e il peggio della seconda puntata del Serale di Amici.

Amadeus si prende il suo spazio. Voto: 8

Dopo la prima puntata, in cui ha dovuto “prendere le misure” di uno show in cui non era abituato a stare, Amadeus è riuscito a ritagliarsi lo spazio che merita. Sempre misurato e competente, il conduttore ha dimostrato ancora una volta di essere un grande professionista, che riesce ad emergere nel suo ruolo di giudice anche con pochi interventi. Lo amiamo già solo per aver fatto notare, a inizio puntata, che Cristiano Malgioglio ha un cuscino più grande e comodo del suo.

Anna Pettinelli si scaglia contro Luk3. Voto: 5

“Potrebbe essere più protettiva, invece lei crede nel suo ragazzo e ha coraggio”: così Anna Pettinelli “giustifica” il suo guanto di sfida contro Luk3, cantante della scuderia di Lorella Cuccarini. La professoressa sa bene di andare a suo vantaggio schierando TrigNo – che di carisma e personalità da vendere – contro il giovanissimo cantante, contro il quale si scaglia dal primo giorno.

Del resto dare addosso a Luk3 è come sparare sulla Croce Rossa: il ragazzo, che ha certamente talento, si è dimostrato fin da subito troppo acerbo per Amici, ma il massacro di Anna Pettinelli ha solo fatto il gioco di Lorella Cuccarini, che lo ha addirittura portato al Serale. Un vero peccato, anche perché nella sfida con Raffaella è stato lui ad avere la meglio, quando invece la giovane ballerina meritava più di lui di rimanere nella scuola.

Emanuel Lo maestro di sensualità. Voto: 9

Anche se non è stato proclamato vincitore dai colleghi, ci pensiamo noi a premiare Emanuel Lo e la sua performance. Il ballerino ha dimostrato, oltre al suo innato talento, anche la giusta dose di sensualità – visto che il tema del guanto di sfida aveva come tema “il piccante che c’è in te” – mettendo in mostra anche l’addominale scolpito. Il coreografo si è mangiato il palco, peccato però che nulla abbia potuto contro Rudy Zerbi, trasformatosi in un autoironico Magic Mike, e soprattutto contro Anna Pettinelli in versione Spice Girl, che ha lasciato tutti senza parole. Ma se c’è qualcuno che ha brillato è stato proprio Emanuel: bravissimo, bellissimo e sensualissimo.

Tananai, l’incontro con Amadeus che emoziona. Voto: 9

Tananai è stato il super ospite della seconda serata del Serale di Amici, ed è salito sul palco per presentare il suo nuovo singolo dal titolo Alibi. Dopo la sua bellissima esibizione il cantautore corre ad abbracciare Amadeus, salutandolo con un “Ciao papà!”. Un momento emozionante, anche perché fu proprio il conduttore a volere Tananai a Sanremo con Sesso occasionale e regalandogli il successo che merita. Impossibile poi non notare la punta di orgoglio negli occhi di Ama: che tenerezza!