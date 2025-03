Fonte: IPA Amadeus

Le indiscrezioni in merito al Serale di Amici hanno trovato ampio spazio negli ultimi giorni. Il nome chiave della seconda fase del talent di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio Amadeus. Sarà infatti uno dei giudizi, in prestito dal Nove e in piena concorrenza con la Rai. Uno scenario decisamente sorprendente e, al tempo stesso, intrigante.

Amadeus ad Amici

Al momento del suo addio alla Rai, nessuno si sarebbe aspettato una mossa del genere da parte di Amadeus. Impegnato sul fronte Nove, ci si aspettava da lui una totale abnegazione nel nuovo incarico. Invece eccolo sperimentare e mettere piede in casa Mediaset.

Qualcosa in più di una comparsata, eccome, dal momento che sarà parte di uno dei grandi show amati dal pubblico italiano, di varie età. Un vero e proprio rilancio, che giunge poco dopo un Sanremo 2025 che per molti è stato tutt’altro che entusiasmante.

Sabato 22 marzo andrà in onda la prima puntata su Canale 5 del Serale di Amici, con Maria De Filippi che ha scelto di fare davvero le cose in grande stavolta. A giudicare ci saranno tre volti molto amati:

Amadeus;

Elena D’Amario;

Cristiano Malgioglio.

La prima puntata

In totale sono 15 i giovani talenti pronti a sfidarsi per il titolo nelle rispettive specialità. Ecco tutti i nomi:

Squadra Zerbi – Celentano:

Antonia

Jacopo Sol

Chiamamifaro

Vybes

Alessia

Chiara

Daniele

Squadra Cuccarini – Emanuel Lo:

Luk3

Senza Cri

Asia

Francesco

Squadra Pettinelli – Lettieri:

Nicolò

Trigno

Francesca

Raffaella

Per la quinta volta torna in scena come direttore artistico Stephane Jarny, celebre coreografo parigino che conferma il respiro internazionale della trasmissione. Pronto a dirigere un cast di ballerini professionisti composto da 20 elementi.

Nella prima puntata, inoltre, spazio anche a Sabrina Ferilli, Enrico Borello e il regista Gabriele Mainetti. I tre presenteranno il film La città proibita. Spazio però anche alla musica, con il super ospite Gazzelle, che canterà il suo nuovo singolo Da capo a 12, contenuto nel disco Indi.

Come funziona il Serale di Amici

Per quanto riguarda il regolamento, si seguirà la riga tracciata nelle scorse edizioni. Tre squadre si fronteggeranno in più manches nel corso di ogni puntata. A giudicare saranno proprio Amadeus, Elena D’Amario e Malgioglio, ovvero i tre giudici in studio.

Potranno ovviamente dire la loro anche i professori di canto e ballo, insieme con il pubblico da casa che sfrutterà il televoto. I telespettatori, in particolare, potranno dare preferenze sul singolo allievo da salvare o eliminare, così come sul destino della squadra in toto. Stando al regolamento, però, questo aspetto cambierà in base alle manches. Maria De Filippi chiarirà ovviamente il tutto passo dopo passo.