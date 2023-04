Siero labbra: i migliori per un effetto filler garantito

Fonte: iStock Il migliore siero labbra per un effetto rimpolpante e volumizzante

Le labbra possono diventare il punto focale del make-up! Spesso pensi che l’unico modo per valorizzarle sia il rossetto, in realtà ci sono prodotti specifici come il siero labbra che ti restituisce una bocca pronta da baciare con pochi gesti. Il volumizzante riesce a rimpolparle e a renderle più carnose senza bisogno di ricorrere al chirurgo. Facile da applicare, con il siero labbra avrai un effetto filler garantito.

Acido Ialuronico e luppolo rimpolpano ed eliminano le rughe

Le naturali rughe d’espressione possono essere attenuate con il siero Beautylei. Una volta steso sul contorno labbra avrai un effetto immediato e duraturo grazie alle presenta dell’acido ialuronico e del luppolo. Quest’ultimo è una pianta officinale con proprietà antiossidanti che protegge dai danni dei raggi UV. Il risultato? Le labbra avranno più volume, potrai dire addio agli inestetismi e saranno pronte a diventare le protagoniste del tuo make-up.

Siero labbra Beautylei Labbra rimpolpate con prodotti biologici

Il siero con ingredienti naturali per dare volume alle labbra

Nel corso dell’anno le labbra vengono messe a dura prova dal freddo o dal caldo eccessivo, ma per proteggerle e nello stesso tempo avere un effetto extra volume, non puoi farti sfuggire LifeCell. Il trattamento è pensato per levigare le rughe e darti un effetto rimpolpante. La formula a base di peptide produce nuovo collagene e aiuta a eliminare i segni del tempo. Ideale per tutti i tipi di pelle, basta utilizzare il trattamento tre volte al giorno semplicemente applicandolo sulle labbra e il risultato sarà garantito. LifeCell, poi, può essere utilizzato anche come un primer da stendere prima del rossetto per farlo durare di più.

LifeCell il siero labbra con ingredienti naturali Il trattamento per dare volume alle labbra ed eliminare le rughe

Riparare e rimpolpare le labbra con pochi gesti

Le labbra sono molto delicate e spesso si screpolano, ma per ripararle e nello stesso tempo rimpolparle la soluzione è molto semplice: Nutri-Filler di Filorga! Il balsamo volumizzante dall’effetto filler una volta applicato svolge un’azione riparatrice e nello stesso tempo leviga e dona più volume alle labbra. Il segreto sta tutto nella formulazione a base di ben 50 ingredienti attivi più l’acido ialuronico che agiscono direttamente sulle cellule riducendo i segni dell’invecchiamento cutaneo. Il collagene peptidi ha un’azione levigate e ridefinisce i contorni, mentre gli oli nutrienti combinati con il burro di karitè rimpolpano e danno un aspetto più pieno alle labbra. In poco tempo avrai un sorriso rivitalizzato e lucente.

Nutri-Filler di Filorga Il balsamo volumizzante con effetto filler

Labbra morbide e idratate con il siero rollo-on

Labbra rimpolpate, levigate e più idratate: tutto questo puoi ottenerlo con il siero Domus Olea realizzato con una formula a base di ingredienti naturali. Il mix di peptidi assicura un’azione rimpolpante distendendo le rughe. Il pantenolo attivo, il miele e la cera d’api, invece mantengono le labbra più idratate. Gli estratti di peperoncino, pepe nero, cannella e mentolo, stimolano la circolazione e rivitalizzano le cellule grazie all’azione caldo-freddo che favorisce una maggiore tonicità e la distensione della pelle. Infine, l’olio extravergine di oliva, quello di nocciolo di pesca, di ricino bianco fiore, jojoba e il burro di cacao oltre a dare un piacevole aroma, nutrono e rendono le labbra più morbide.

Domus Olea siero labbra Rassoda e dona volume alle labbra con pochi gesti

L’alleato contro l’invecchiamento

Con il passare del tempo le labbra perdono volume e per rimpolparle il siero a base di microcelle ultra-filler B-sielfe non può mancare nel tuo beauty. Le microcelle agiscono direttamente sulle rughe e assicurano un effetto replumping grazie anche alla presenza della vitamina E che riduce i radicali liberi. Una volta applicato il siero a rapido assorbimento avrai labbra protette, idratate ed elastiche grazie anche all’azione della polvere di perle e dell’estratto di orchidea.

B-sielfe siero labbra rimpolpante Le microcelle ultra-filler danno più volume alle labbra