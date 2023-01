I migliori lip balm da acquistare questo inverno per labbra idratate e sensuali

Fonte: iStock I lip balm per proteggere le labbra in inverno

Con il freddo e le temperature sempre più basse le labbra hanno bisogno di un’attenzione particolare. Cosa c’è di meglio se non il burrocacao per avere labbra idratate, morbide e sensuali?

La combo tra aria gelida esterna e quella calda interna dei termosifoni rendono le labbra secche e screpolate. Fortunatamente i lip balm sono pronti a diventare la tua arma segreta da sfoderare ogni volta che vorrai mettere la tua bocca in primo piano.

Un aiuto indispensabile dalla cera d’api

Inverno fa rima con cera d’api e il burrocacao Burt’s Bees racchiude al suo interno l’ingrediente che ti farà avere labbra belle da baciare durante tutto il periodo invernale. Il prodotto, realizzato al 100% con ingredienti naturali, rende le labbra più morbide fin dalla prima passata, anche nel caso in cui sono particolarmente secche. Il balsamo labbra cruelty free è perfetto per ogni esigenza perché puoi trovare un lip balm che si adatta a qualsiasi situazione.

Burt's Bees Balsamo per le labbra Il burrocacao alla cera d’api è quello di cui hai bisogno per affrontare l’inverno

Lip balm dalla texture ricca

Le labbra screpolate risultano spente e secche, ma per far acquistare loro luminosità, questo inverno puoi applicare il balsamo labbra riparatore della Clarins. L’ingrediente segreto che ti restituirà un risultato carnoso e rosato è la cera di loto blu, in grado di nutrire in profondità e idratare grazie alla sua texture ricca e confortevole.



Offerta Clarins Hydra-Essentiel Moisture Il lip balm riparatore che renderà le labbra morbide e idratate

Il burrocacao al burro di Karitè

Quando si cerca protezione per la pelle e la bocca, il burro di Karitè è l’ingrediente immancabile e il lip balm Equilibria è pronto ad accompagnarti e a rendere le tue labbra morbide durante la stagione più fredda dell’anno. Se il burro di Karitè protegge la tua bocca dal gelo, l’olio di Jojoba assicura la giusta idratazione, mentre la vitamina E e l’olio di Carota sono l’ideale per proteggere le labbra con la loro azione antiossidante. Basta una semplice passata e lo stick creerà un delicato velo protettivo.

Offerta Equilibra Karitè Il balsamo labbra al burro di Karitè e ingredienti naturali

Il lip balm per riparare le labbra in profondità

Le labbra secche non sono solo antiestetiche, ma possono anche creare dei leggeri fastidi. Se vuoi vivere serenamente l’inverno e dire per sempre addio a screpolature e dolori, puoi affidarti a Neutrogena. Il burrocacao diventa l’alleato da avere sempre con te quando sei fuori casa o se ami praticare sport all’aperto. La caratteristica di questo lip balm è quella di avere una formula nutriente in grado di rigenerare le labbra dopo poche passate e restituire la naturale idratazione.

Neutrogena balsamo Il burrocacao nutriente per proteggere le labbra dal freddo

Il burrocacao efficace e dal piacevole aroma

Il lip balm deve proteggere le labbra dal freddo, ma chi lo ha detto che non può essere anche buono? Il burrocacao EOS Vanilla Mint racchiude in sé entrambe le caratteristiche. La sua formula a base di cacao, burro di karité, menta e vaniglia idrata in profondità e rigenera così da allontanare il rischio di avere ulteriori danni alla bocca. Facile da applicare, grazie alla sua forma sferica può essere inserito in borsa o nel beauty, pronto a diventare il tuo migliore amico questo inverno e a seguirti ovunque. Bastano poche applicazioni e in un attimo potrai avere labbra luminose e che diventeranno il punto centrale del tuo make up.



Eos Lip Balm Il burro cacao al sapore di Vanilla Mint che idrata le labbra

Vuoi scoprire le ultime novità casa? Iscriviti al nostro canale Telegram