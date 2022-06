Addio macchie sulla pelle! Abbiamo provato il Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect

Poco trucco, stile naturale, l’estate è il momento ideale per far respirare la pelle, ma anche quello in cui è più importante prevenire e ridurre le macchie con una beauty routine mirata.

Alleato perfetto per correggere le discromie cutanee è il Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect di Caudalie, incoronato come il N°1 dei trattamenti anti-macchie in farmacia in Italia*.

Grazie ai suoi ingredienti di origine naturale, tra cui la Viniferina, estratta dalla linfa di vite, il Siero è in grado di regolare il processo di pigmentazione e limitare la sovrapproduzione di melanina di pelli di ogni età e di ogni tipo. Con una formula delicata, priva di parabeni, siliconi e ingredienti di origine animale, il Siero Illuminante Anti-Macchie è ideale anche per pelli sensibili e può essere utilizzato durante la gravidanza e l’allattamento.

Le tester Caudalie

Per far provare in prima persona i benefici del suo prodotto rivoluzionario, Caudalie ha offerto la possibilità alle fortunate tester di testare il Siero. Alle ragazze selezionate è stato chiesto di applicare il prodotto con costanza, preferibilmente due volte al giorno, massaggiandolo con cura.

Dopo qualche settimana di trattamento, le tester Caudalie hanno condiviso le loro recensioni: i risultati sono stati sorprendenti!

«Ho iniziato ad usarlo mattina e sera prima della crema» racconta una giovane mamma. «Ho trovato la pelle più luminosa fin dal primo utilizzo. Dopo 4-5 giorni ho visto schiarire leggermente le macchie del viso, e dopo due settimane di utilizzo, questo siero ne ha prevenuto anche la comparsa! Ho la pelle sensibile e facilmente irritabile, ma con il Siero Illuminante Anti-Macchie Caudalie non ho avuto alcun tipo di problema».

Anna descrive la sua esperienza con una pelle che presenta macchie dovute all’acne: “Utilizzo questo prodotto da più di un mese e la mia prima impressione dopo pochi giorni di utilizzo è stata: “WOW”! Questo non è un siero ma magia liquida! Texture stupenda, leggero ma super efficace, fin dai primi utilizzi ho notato un miglioramento nella mia pelle, le imperfezioni quali macchioline post acne migliorate già dopo due settimane. Inoltre la pelle appare fin da subito molto più luminosa e sana, non credevo fosse possibile un risultato del genere perché fin ad ora non avevo trovato prodotti capaci di far questo. Tutta la linea è ormai diventata il mio “Mai più senza”.

Una tester con un problema di melasma confessa di essere soddisfatta già dopo le prime applicazioni: «Sto utilizzando questo siero da due settimane mattina e sera. Lo adoro! Texture di facile assorbimento, super leggera e fresca sul viso, mi illumina l’incarnato. Mi piace il fatto che abbia il 98% di ingredienti di origine naturale. Io ho un problema di melasma e vedo le mie macchie già leggermente attenuate, e questa cosa mi emoziona tantissimo».

Come ottenere il massimo dal Siero

Applicare il prodotto nel modo migliore riesce a garantire benefici in minor tempo. Usa Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect ogni giorno, due volte al giorno, meglio se al mattino e alla sera, sul viso pulito, senza dimenticare collo e decolleté. Massaggia il Siero fino al completo assorbimento e dopo stendi la tua crema preferita. Per prevenire la formazione di macchie dovute al sole e ottenere un incarnato dorato, luminoso e sano, applica una protezione solare specifica, come quella del Fluido ad Altissima Protezione SPF50+ Vinosun Protect. La tua pelle ti ringrazierà.

* IQVIA Multichannel – mercato dei prodotti depigmentanti in farmacia e parafarmacia in Italia, anno 2021, vendite a valori.