Crema antirughe: quando iniziare a usarla e come sceglierla

Fonte: iStock L'età ideale nella quale iniziare con la skincare antirughe sono i 25 anni

Grazie ai social oggi siamo decisamente tutti più consapevoli dell’importanza della skincare e anche tra i più giovani è diventata una buona abitudine. Ma c’è un’età nella quale diventa cruciale iniziare a prendersi cura della propria pelle in ottica antirughe per prevenire la formazione di segni. Senza stress né ansie, arriva un momento dove il nostro viso ci chiede qualcosa di più per mantenersi idratato e rimpolpato, quindi per rimandare il suo invecchiamento, anzi, rallentarlo. Bastano pochi passaggi ma giusti, scopriamo quali.

A che età iniziare con la skincare routine antirughe

Ci sono due premesse da fare, la prima è che invecchiare è un processo naturale ed è importante accoglierlo e viverlo con serenità, la seconda è che il concetto di “antirughe” significa prevenirle e non curarle, per questo iniziare da giovani a usare i vari prodotti ripagherà nel corso degli anni. Possiamo dire che, in linea di massima, il momento ideale per cominciare una skincare antiage è intorno ai 25 anni: molto presto, vero, ma è in questa fase che iniziamo a produrre meno acido ialuronico e quindi iniziamo a notare i primi segni. La pelle in maniera lenta e impercettibile comincia a essere meno elastica e il viso a perdere volume, quindi a presentare le rughe.

Fonte: iStock

A 30 anni andremo poi a introdurre ingredienti più attivi, come il retinolo, che hanno un’importante azione rigenerante per mantenere la pelle elastica. Invece, prima dei 25 non ha senso occuparsi specificatamente di rughe, ma si può sicuramente fare qualcosa per essere ancora più lungimiranti, ovvero struccare e detergere il viso ogni giorno mattina e sera, usare sieri e/o creme idratanti, e applicare un contorno occhi leggero. Ovviamente, non può mai mancare la protezione solare, a ogni età: è lei il più potente elisir di giovinezza, dato che il sole è la causa principale di invecchiamento precoce.

Gli ingredienti da introdurre

Alcuni ingredienti possono diventare degli ottimi alleati per giocare d’anticipo sulle rughe, da inserire gradualmente per capire come reagisce la nostra pelle e se vanno d’accordo con altri che stiamo utilizzando se abbiamo problematiche specifiche come, per esempio, l’acne. Vi suggeriamo la niacinamide, le ceramidi e l’acido ialuronico. La prima rinforza la barriera cutanea, affina la grana, riduce le imperfezioni ed è idratante, perfetta anche per chi ha una pelle mista o grassa, mentre ceramidi e acido ialuronico sono indicati per tutti dato che sono entrambi naturalmente presenti nel corpo umano e rispettivamente rinforzano la pelle e trattengono l’acqua, e insieme lavorano in perfetta sinergia. D’altronde, la skincare antirughe più efficace è proprio quella che punta sull’idratazione: più la pelle sarà secca e prima si segnerà.

Offerta Yepoda - The Repair Hero Un siero antiage rigenerante e idratante grazie all'azione combinata di niacinamide e probiotici

Laver - My Age Crema Notte Rigenerante Crema notte molto ricca, che aiuta a rigenerale la pelle e mantenerla morbida ed elastica

Ideale è poi iniziare a utilizzare anche con la vitamina C, potente antiossidante che rende l’incarnato luminoso e omogeneo, mantenendo la produzione di collagene attiva. I prodotti che la contengono vanno applicati prima a giorni alterni tenendo d’occhio eventuali reazioni, poi aumentando il ritmo e vanno sempre associata all’SPF, ultimo step a prescindere della nostra skincare mattutina quotidiana. Interessanti anche gli AHA e i BHA, ovvero due categorie di acidi esfolianti che rigenerano tantissimo la pelle e ne migliorano la grana e la capacità di recepire gli ingredienti, oltre a levigare segni e imperfezioni. Per il retinolo invece c’è tempo: meglio aspettare i 30.

Offerta Equilibra - Vitamina C Siero Viso Un siero gel gentile sulla pelle grazie alla vitamina C formulata con vitamina E, acido ialuronico a tre pesi molecolari e aloe vera

Offerta Elemis - Superfood AHA Glow Cleansing Butter Burro struccante che mentre scioglie ogni impurità svolge una delicata azione esfoliante

Offerta Nivea - Crema viso UV Q10 Anti-Età Spf 50 Mentre protegge dai raggi UVA e UVB, agisce sulla pelle proteggendola dallo stress ossidativo

La routine antiage da provare ora

Dunque se vi trovate in quel limbo tra i 25 e i 30 anni e volete iniziare a dare alla vostra pelle tutto il supporto necessario per far sì che le rughe spuntino il più in là impossibile, vi basterà seguire una semplicissima routine. Infatti, non è necessario stratificare molti prodotti né mixare troppi ingredienti, basta ascoltare la pelle e scegliere prodotti attivi. Come fare dunque? Scopriamo insieme una routine antirughe veloce ma efficace.

Detersione

Se la pelle non è pulita farà davvero molta più fatica a recepire gli ingredienti, ma non solo: l’accumulo di impurità occluderà i pori facendo sì che si formino brufoli e punti neri, oltre che l’incarnato si ingrigisca. Dunque, laviamo il viso mattino e sera, e affidandoci almeno nella detersione serale alla combinazione di due prodotti, uno che scioglie lo sporco e uno che pulisce via tutto alla perfezione. Si può usare come primo step uno struccante oleoso, un latte detergente o un’acqua micellare, poi passare a un detergente viso più o meno schiumogeno per eliminare tutto. Non dimentichiamo poi il tonico per ristabilire l’equilibrio dell’epidermide.

Fonte: iStock

Contorno occhi

La zona intorno agli occhi è la più delicata del viso: pelle sottile, assenza di grasso, muscoli in continuo movimento e pelle perennemente in tensione. Risultato? Qua si formano le prime rughette. Dunque, idratare è la parola chiave, magari con un prodotto roll on la mattina per drenare borse e occhiaie, e uno più ricco la sera per dare anche nutrimento. Si applica subito dopo la detersione con l’anulare, il dito più delicato.

Siero specifico

Il siero deve essere il prodotto che risponde specificatamente a ciò di cui abbiamo bisogno: lucidità, brufoli, idratazione, nutrimento, ecc. Leggero e impalpabile si assorbe istantaneamente, per questi molto si limitano a questo prodotto, soprattutto in estate. Meglio non utilizzare quelli in olio poiché sono particolarmente ricchi e più indicati per pelli più mature.

Crema idratante aka antirughe + SPF

Crema idratante, sempre e comunque, il prodotto fondamentale. Per il giorno scegliamone leggera, magari in gel, che lavora tutto il giorno sottotraccia: non deve interferire con il nostro makeup né risultare pesante o asfissiante. Se vogliamo una crema antirughe vera e propria, puntiamo a quelle con peptidi dal leggero effetto tensore o quelle con acido ialuronico, attenzione invece a quelle più ricche pensate per pelli più adulte. Sarà infatti alla notte che lasciamo quelle più intensive: quando la pelle si rigenera, ecco che entrano in gioco ingredienti nutrienti che la rendono elastica e morbida, mantenendola tale nel tempo. Sempre a proposito di crema, quella con filtro solare va applicata ogni mattina anche in inverno e quando fa caldo può essere utilizzata in combinazione con solo il siero. Va sempre eliminata dal viso alla sera: farà la differenza.

Step extra: maschere, esfoliazione, oli viso

La routine base va inframezzata con alcuni trattamenti e prodotti da utilizzare ogni tanto per rendere la nostra skincare davvero efficace. Le maschere, per esempio, possono essere fatte una o due volte a settimana: quelle in crema si applicano subito dopo la detersione, quelle in tessuto dopo il siero, come vuole la skincare coreana. Sono da intendere come un trattamento intensivo, pronto a coccolare la pelle dandole quel qualcosa in più oltre ai soliti prodotti. Stesso ritmo anche per l’esfoliazione, partendo da ingredienti più delicati come gli enzimi o gli AHA una volta ogni dieci giorni.

Fonte: iStock

A differenza dello scrub manuale che può essere troppo duro sulla pelle, il peeling chimico è gentile nell’eliminare le cellule morte, lasciando la pelle molto levigata: le prime rughette sono stroncate sul nascere. Inoltre, il viso assorbirà meglio gli ingredienti e sarà super luminoso. Infine, capitolo a parte per gli oli viso, facoltativi ma una vera e propria bomba di nutrimento per pelli aride, sono super antiage. Essendo però ricchi non sono adatti a una pelle molto giovane, a meno che non risulti, soprattutto in inverno, spenta e “svuotata”. Vanno utilizzati dopo la crema idratante per sigillare il tutto, meglio la notte per non appesantire la pelle e lasciarla vellutata al risveglio.