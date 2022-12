VoltaNatura: la formulazione bio per combattere le tensioni muscolari

Un movimento brusco, una postura sbagliata o un colpo d’aria, ed ecco che ci si può ritrovare con un mal di schiena, uno strappo muscolare, un torcicollo o un crampo al polpaccio. Disturbi che sono sempre più frequenti al giorno d’oggi, anche a causa di uno stile di vita sedentario caratterizzato da poca o scarsa attività fisica.

Per tutte queste situazioni si può trarre sollievo grazie ad alcuni accorgimenti e specifici rimedi naturali dalle proprietà miorilassanti e lenitive, come quelle che caratterizzano la formulazione di VoltaNatura, un prodotto che punta tutto sui benefici di sei estratti vegetali per permettere di recuperare la piena mobilità.

Cos’è e come agisce VoltaNatura?

VoltaNatura si presenta come un gel cosmetico a base di estratti ed oli botanici, formulato per lenire e rinfrescare qualsiasi zona del corpo in presenza di muscoli tesi e contratti.

Grazie alla combinazione di sei ingredienti botanici accuratamente selezionati, ognuno con qualità specifiche per aiutare a lenire e rinfrescare i muscoli tesi e contratti, VoltaNatura può essere applicato in qualsiasi momento della giornata, anche 2 o 3 volte al giorno, per ritrovare il sollievo dai dolori muscolari.

Del tutto privo di controindicazioni grazie alla sua formulazione green, rispettosa dell’ambiente e della salute, rappresenta un vero toccasana quando problemi come mal di schiena, torcicollo o spalle contratte, iniziano a limitare i movimenti causando disagio.

Trattandosi di un pratico e compatto tubetto da 50 grammi, è il perfetto formato da portare sempre con sé, che si tratti di metterlo nel borsone della palestra o nella valigia in vista di un viaggio. In questo modo, sarà a portata di mano per qualsiasi imprevisto che rischi di guastare la giornata. Inoltre, non teme il contatto con gli indumenti, perché si assorbe rapidamente, senza lasciare la pelle unta o appiccicosa.

VoltaNatura: una formulazione biologica per rinfrescare e dare sollievo

Con una formulazione composta all’87% da ingredienti biologici, il gel VoltaNatura ha ottenuto l’ambita certificazione biologica che ne attesta l’ecosostenibilità. Merito di sei estratti naturali, che agiscono in sinergia per contrastare le tensioni muscolari e le contratture, ovvero:

estratti di arnica , una pianta amica dei dolori muscolari e articolari, in grado di disinfiammare, lenire e alleviare contusioni, distorsioni e contratture;

, una pianta amica dei dolori muscolari e articolari, in grado di disinfiammare, lenire e alleviare contusioni, distorsioni e contratture; estratti di ippocastano , che riducono il gonfiore e svolgono un’attività antinfiammatoria;

, che riducono il gonfiore e svolgono un’attività antinfiammatoria; estratti di centella , pianta nota per l’effetto antinfiammatorio e riparatore dei tessuti;

, pianta nota per l’effetto antinfiammatorio e riparatore dei tessuti; aloe vera , dalla grande efficacia lenitiva, contrasta l’infiammazione e attenua il dolore legato alle articolazioni e ai muscoli

, dalla grande efficacia lenitiva, contrasta l’infiammazione e attenua il dolore legato alle articolazioni e ai muscoli olio di gaultheria , antinfiammatorio e lenitivo, è particolarmente indicato per tutti i dolori muscolari legati a sforzi fisici intensi;

, antinfiammatorio e lenitivo, è particolarmente indicato per tutti i dolori muscolari legati a sforzi fisici intensi; olio di menta piperita, noto per dare sollievo alle tensioni cervicali e muscolari, ma anche ai reumatismi, grazie ai suoi effetti analgesici e antireumatici.

L’attenzione alla natura non si ferma alla formulazione: lo stesso packaging è realizzato con materiali certificati FSC (Forest Stewardship Council), che rendono il cartone interamente riciclabile.

Per quelle giornate in cui c’è bisogno di un aiuto in più, VoltaNatura offre rapida azione lenitiva in caso di tensioni, dolori e contratture muscolari.