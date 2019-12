“Le donne hanno un cuore diverso”

editato in: da

“Abbiamo fatto tanto, abbiamo salvato tanti cuori dall’infarto. La popolazione invecchia, si vive di più e quindi si manifestano i sintomi dell’indebolimento dei sistemi”, ha spiegato la professoressa Nadia Aspromonte, dirigente medico in Cardiologia e Responsabile UOS Scompenso Cardiaco – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.

Il cuore di una donna è diverso, molto diverso, da quello di un uomo. Lo è senz’altro per motivi fisiologici ma c’è un altro fattore, essenzialmente culturale: “Le donne sono abituate a prendersi cura degli altri e per questo non si curano”.

Poi le abbiamo fatto una domanda semplice ma dirompente: cosa vuol dire per una donna essere curata da una donna?

Ascoltate la risposta che ci ha dato professoressa Aspromonte, fa riflettere.