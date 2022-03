La Regina Elisabetta potrebbe saltare la cerimonia commemorativa di Filippo: motivi di salute

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

Solo qualche giorno fa era arrivata la notizia che annunciava l’assenza della Regina Elisabetta dal Commonwealth Day e la presenza al suo posto del Principe Carlo. Ora sembra che i problemi di salute della Regina potrebbero costringerla ad assentarsi anche alla cerimonia commemorativa del marito Filippo.

I problemi di salute della Regina Elisabetta

Dopo l’annuncio dell’assenza della Regina dal Commonwealth Day, sembra che Elisabetta potrebbe tardare il suo ritorno in pubblico a causa della salute precaria. La Regina, che pare essersi ripresa dal Covid, stando a quanto riferisce Buckingham Palace al momento accusa solo “lievi sintomi simili al raffreddore”. Tuttavia, Elisabetta non presenzia in eventi pubblici dal 5 febbraio scorso.

Alcuni esperti Reali hanno avanzato l’ipotesi che la Regina possa presentarsi sulla sedia a rotelle, ma Sua Maestà è determinata a camminare il più possibile. Per questo motivo spera di poter partecipare con il suo bastone da passeggio alla cerimonia di commemorazione del marito Filippo in programma il 29 marzo all’Abbazia di Westminster. Alla celebrazione in memoria di Filippo sarà presente tutta la famiglia Reale, tranne Harry che qualche giorno fa ha annunciato di non riuscire a volare a Londra per fine marzo, non sentendosi sicuro nel rientrare in Inghilterra senza scorta, dopo la sua partenza per gli Stati Uniti.

La Regina rifiuta l’uso della sedia a rotelle

La Regina, che compie 96 anni il prossimo mese, si muoveva nel castello di Windsor fino a qualche settimana fa senza un bastone da passeggio. Tuttavia, i suoi aiutanti hanno riferito che Elisabetta in questo momento è così fragile che non riesce neanche a portare a spasso i suoi amati corgi.

La Regina, infatti, ha posseduto più di 30 corgi nella sua vita, ma è da circa sei mesi che non li porta a spasso al castello di Windsor. Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, ritiene che la Regina farà di tutto per presenziare alla commemorazione di Filippo e ha spiegato perché Elisabetta pare escludere in modo così categorico l’uso della sedia a rotelle.

Sarà molto determinata a fare il servizio di ringraziamento del Duca di Edimburgo alla fine di questo mese, che sarà di incredibile importanza per lei considerando che il suo funerale è stato così ridimensionato. Sua Maestà, credo, è molto simile a sua madre, che era riluttante a usare una sedia a rotelle, quindi per i prossimi anni si tratta di riservare la partecipazione per le grandi occasioni.

La commemorazione di Filippo: chi ci sarà e chi mancherà (ancora una volta)

Sperando che la Regina Elisabetta possa presenziare alla commemorazione del defunto marito, scomparso nell’aprile del 2021, alla messa nell’Abbazia di Westminster sappiamo che parteciperanno i Royals (quasi) al completo. Nonostante gli scandali che lo hanno interessato in questi ultimi mesi a causa delle accuse legate agli abusi sessuali, il Duca di York sarà presente insieme a tutti gli altri fratelli alla commemorazione il 29 marzo.

Chi invece mancherà è Harry che ha annunciato da pochi giorni che non presenzierà alla cerimonia: Meghan e Harry, infatti, che per ora sembrano non avere più intenzione di divorziare, sono in lotta con il governo inglese per ricevere una scorta per la sicurezza della loro famiglia nel Regno Unito.