Re Carlo, Meghan Markle rischia causa da 10 milioni di dollari

Nuovo imbarazzo per Re Carlo, Meghan Markle rischia una denuncia per la ricetta dei sali da bagno. Potrebbe costarle 10 milioni di dollari

Fonte: IPA Meghan Markle

Nuovi problemi si addensano su Re Carlo a causa di Harry e Meghan Markle. La Duchessa del Sussex rischia una causa legale da 10 milioni di dollari per la ricetta dei sali da bagno che ha dato in un episodio della sua serie Netflix, With Love, Meghan.

Re Carlo, altro imbarazzo per colpa di Meghan Markle

Ancora una volta Harry e Meghan Markle causano imbarazzo a Re Carlo, la cui immagine è seriamente minacciata dal comportamento avventato dei Duchi del Sussex che non si rendono conto dei danni che possono provocare alla Monarchia britannica.

Questa volta la causa diretta del disagio del Sovrano è Meghan Markle che rischia di essere trascinata in tribunale per una rimedio consigliato durante la sua serie Netflix in cui dà consigli di cucina, benessere e giardinaggio.

A minacciare legalmente la Duchessa del Sussex è Robin Patrick, una donna residente nel Maryland e affetta da diabete. Quest’ultima vorrebbe intentare un’azione legale contro Meghan, Netflix e la Archewell Productions, chiedendo 10 milioni di dollari per i danni alla pelle, simili ad ustioni, provocati dai sali da bagno che realizzato seguendo la ricetta della Markle.

Fonte: IPA

Meghan Markle, denuncia da 10 milioni di dollari

Secondo la Patrick, i sali da bagno preparati seguendo le istruzioni date dalla Duchessa del Sussex nella serie With Love, Meghan, realizzati con sale Epsom, sale rosa dell’Himalaya, olio di arnica e olio essenziale di lavanda, le avrebbero causato gravi ustioni e ulcere.

A testimonianza di ciò, la donna ha condiviso le foto delle lesioni provocate dai sali da bagno. E ha dichiarato che i sali da bagno le hanno causato “forte dolore e disagio estetico”. La donna sostiene di aver seguito alla lettera il procedimento spiegato da Meghan durante un episodio della sua serie, in particolare in quello del 4 marzo, spiegando che non la Duchessa del Sussex non ha fatto cenno ad alcuna controindicazione, in particolare per persone con il diabete.

Tramite il suo avvocato, la Patrick ha richiesto un risarcimento danni complessivo di 10 milioni di dollari. Ha inoltre chiesto 75.000 dollari di risarcimento danni per coprire le spese mediche e altri costi correlati che potrebbero derivare dagli effetti delle sue presunte ustioni.

Meghan Markle, i danni causati dalla sua ricetta per i sali da bagno

La donna ha raccontato pubblicamente quanto le è accaduto utilizzando i sali da bagno, realizzati seguendo la ricetta di Meghan. All’inizio “avuto una leggera sensazione di formicolio senza fastidio”.

“Tuttavia, quando il livello dell’acqua è salito fino a coprirmi le gambe e raggiungere i glutei, ho iniziato a sentire bruciore e un fastidio significativo in quelle zone”, ha continuato. “Sono uscita immediatamente dalla vasca, ho chiuso l’acqua e in seguito ho mescolato l’acqua con la mano e il braccio destro per valutare la miscela. Ciò ha causato ulteriore bruciore alla mano e al braccio”.

A quel punto ha cercato di applicare dei rimedi per alleviare il dolore, senza ottenere un significativo risultato. In seguito la donna si è lavata sotto la doccia e ha provato un forte bruciore nelle zone colpite dove si erano create delle ulcere.

Meghan Markle, la risposta dell’avvocato

L’avvocato della Intellectual Property Corporation (IPC) ha respinto le accuse di Patrick, sostenendo che “Ai sensi della legge, né IPC, né Netflix, né Meghan, Duchessa del Sussex, né Archewell sono responsabili nei suoi confronti per le sue richieste di risarcimento”.

E ha proseguito: “Non c’è nulla di intrinsecamente pericoloso in una miscela di sali, olio di arnica e olio essenziale. Pertanto, poiché la ricetta dei sali da bagno che presumibilmente ha causato le sue lesioni non costituisce un ‘pericolo chiaro e attuale’ per il pubblico, non può violare le tutele del Primo Emendamento per la libertà di parola presentando una denuncia per negligenza contro le entità da lei citate”.

Dunque, stando ai legali, Meghan è sollevata da ogni responsabilità ma certo la situazione non giova alla sua credibilità, alla sua serie e nemmeno a Carlo che deve sempre rimediare ai pasticci commessi dai Sussex.