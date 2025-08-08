Re Carlo offre lavoro: 45 ore a settimana, weekend liberi e 25 giorni di ferie

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Re Carlo

Come qualsiasi altra azienda, anche Buckingham Palace conduce regolarmente processi di reclutamento per ricoprire posizioni vacanti all’interno del proprio staff. Di recente è stata resa pubblica una nuova posizione aperta: quella di chef per Re Carlo III e la Regina Camilla.

A quanto pare la royal family è alla ricerca di un nuovo dipendente in cucina. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sui canali ufficiali, dove solitamente vengono segnalate offerte di lavoro di questo tipo, e si tratta di una posizione di sous-chef, ovvero il secondo in comando in cucina dopo lo chef.

Si tratta di un ruolo di grande responsabilità, che include anche la possibilità di sostituire il primo cuoco in caso di assenza, ferie o malattia.

Re Carlo cerca un assistente per il suo chef

Per essere idonei a ricoprire la posizione nelle cucine di Re Carlo, è necessario dimostrare la propria capacità di garantire il corretto funzionamento e i più elevati standard di servizio.

Per fare ciò, è necessario saper pianificare un menù e assicurarsi che non manchi nessuno degli ingredienti necessari al corretto funzionamento.

Inoltre, secondo l’annuncio di lavoro, è necessario “assistere e supervisionare la preparazione dei piatti e supervisionare gli chef junior”. Pertanto, è necessario essere in grado di guidare e comprendere a fondo ogni procedura.

Per candidarsi alla posizione, è richiesta esperienza comprovata in cucine di alto livello, preferibilmente in catering a cinque stelle. Sono richieste inoltre capacità di leadership, organizzative e comunicative. È richiesta anche versatilità culinaria, poiché verranno preparati tutti i tipi di piatti, dagli antipasti alla pasticceria per eventi ufficiali.

Il nuovo dipendente non lavorerà solo per i monarchi britannici, ma anche per i leader mondiali in visita ufficiale nel Regno Unito, quindi dovrà essere disponibile per qualsiasi esigenza dei vari ospiti del Palazzo.

Inoltre, sebbene l’offerta riguardi il lavoro nelle cucine di Buckingham Palace, potrebbe essere necessario recarsi in altre residenze reali in orari specifici, in linea con il programma ufficiale del sovrano. Tuttavia, questi viaggi saranno compensati come tempo extra, aggiungendo giorni di riposo alla vacanza.

Cosa offre Re Carlo al nuovo dipendente in cucina

Nonostante la responsabilità sia elevata, la posizione è redditizia e le descrizioni delle mansioni sono altamente desiderabili. Previsto un contratto a tempo indeterminato con una settimana lavorativa stabile di 45 ore distribuite su cinque giorni, con fine settimana liberi e 25 giorni di ferie all’anno.

Inoltre il nuovo chef del Palazzo avrà diritto a una diaria giornaliera durante il turno e a un pacchetto di benefit, il che arricchisce ulteriormente questa offerta di lavoro. In quest’ultima è incluso anche un piano pensionistico, assistenza finanziaria per congedi di maternità e paternità e congedi speciali.

Tra i vantaggi pure uno sconto del 20% nei negozi Royal Collection Trust e l’accesso gratuito a diverse strutture reali, come per qualsiasi dipendente della Casa Reale.

L’offerta sottolinea anche l’ambiente di lavoro positivo a Palazzo: “Sappiamo che per dare il massimo, dobbiamo sentirci al meglio “. Lo stipendio mensile non è noto ma pare che sia competitivo e commisurato alle qualità richieste dal candidato.

Ci si può candidare fino alle 23:55 del 28 settembre. Soddisfare i requisiti non è facile, ma è sicuramente un’ottima opportunità per mettere in mostra il talento da chef e lavorare in una delle cucine più rinomate al mondo.