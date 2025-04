Re Carlo, il consiglio di prendersi una pausa dai doveri reali

Fonte: IPA Re Carlo

Il recente ricovero di Re Carlo a causa degli effetti collaterali della terapia anticancro ha suscitato grande preoccupazione in tutta la Regno Unito. Il monarca, noto per il suo instancabile impegno nei confronti della Corona, continua a prendersi cura della propria salute senza però voler mai trascurare i doveri istituzionali che lo accompagnano ogni giorno. Nonostante questo, l’episodio ha inevitabilmente riportato l’attenzione sul delicato equilibrio tra responsabilità pubbliche e benessere personale, sollevando interrogativi sulla necessità di una pausa.

Re Carlo, infatti, è noto per la sua indole forte e per la determinazione con cui affronta gli impegni ufficiali, che spesso lo portano a viaggiare all’estero e a partecipare a numerosi incontri, anche in momenti particolarmente complessi dal punto di vista della salute. La sua dedizione è ammirevole, ma è proprio questa tenacia che ora preoccupa molti sudditi e osservatori, che ritengono opportuno che il Sovrano consideri una pausa dagli impegni più gravosi.

I consigli degli esperti reali: una pausa necessaria

La recente degenza ospedaliera è stata breve ma significativa: Re Carlo è rimasto sotto osservazione per a causa di alcuni effetti collaterali temporanei legati alla terapia anticancro, per poi tornare a Clarence House. Nonostante la rassicurazione sulle sue condizioni di salute, non si placano le preoccupazioni da parte degli esperti reali e della famiglia, inclusa Camilla, che avrebbe espresso forte apprensione per il ritmo serrato degli impegni del marito.

Non mancano poi voci autorevoli che suggeriscono un approccio più prudente. Tra queste, Ingrid Seward, autrice del libro My Mother and I, che ha espresso la necessità di alleggerire l’agenda di Carlo, soprattutto dalle incombenze meno rilevanti o meno significative.

Secondo Seward, nonostante l’energia e la determinazione del Sovrano, sarebbe saggio lasciare che alcune mansioni siano affidate a figure secondarie della famiglia, permettendo così al monarca di riprendersi completamente e di evitare un eccessivo sovraccarico fisico e mentale.

“La cura del cancro ti rende molto, molto stanco. Il problema è che è suo dovere, in quanto monarca, fare queste soffocanti strette di mano con gli ambasciatori in arrivo e in partenza. Penso che sia molto estenuante, ma l’unico modo in cui potrebbe rallentare è scegliere qualcuno che assuma alcuni dei suoi ruoli ufficiali come monarca. Se qualcuno potesse togliergli un po’ di tutto questo, penso che la sua vita sarebbe più facile” ha dichiarato l’autrice.

Re Carlo torna agli impegni dopo il ricovero

Nonostante i consigli e le raccomandazioni, Re Carlo sembra voler mantenere fede alla sua agenda, senza cedere alla stanchezza o ai timori dei suoi collaboratori. Dopo il ricovero, ha ripreso con entusiasmo i suoi impegni, dimostrando una grande forza d’animo e una determinazione che, pur ispirando ammirazione, lascia perplessi quanti ritengono che la sua salute dovrebbe essere la priorità assoluta.

Il Re, però, sembra deciso a non rallentare: ha già confermato il viaggio ufficiale in Italia, previsto per il 7 aprile, insieme a Camilla. Durante la visita, che durerà fino al 10 aprile e includerà anche tappe in Vaticano, il monarca intende onorare gli impegni istituzionali precedentemente programmati.

Nel frattempo, il Regno Unito osserva con attenzione e un pizzico di apprensione il ritorno del Sovrano alla vita pubblica, sperando che il suo spirito indomabile non lo porti a trascurare l’aspetto più prezioso di tutti: il benessere personale.