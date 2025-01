Re Carlo, il suo piano è fallito e richiama a Palazzo le due Principesse

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo avrebbe voluto una Monarchia snella e poco onerosa, con un numero limitato di membri senior. Un progetto di modernizzazione della Corona che avrebbe potuto funzionare, ma non ha messo in conto il suo cancro e quello di Kate Middleton. Una Corte a ranghi ridotti è entrata subito in difficoltà e il Sovrano sta pensando di richiamare al lavoro le Principesse di York.

Re Carlo, fallisce il suo progetto

Quando Carlo è salito sul trono nel settembre 2022, sapeva già che non avrebbe potuto fare affidamento su Harry e Meghan Markle, anche se allora la situazione coi Sussex non era così disperata. Sebbene Meg abbia fallito nelle sue imprese californiane e stia tentando un riavvicinamento alla Famiglia Reale, è impossibile pensare che lei e il marito possano ritornare a svolgere qualche tipo di dovere reale.

Allo stesso modo, Re Carlo sapeva che suo fratello Andrea era impresentabile, perché con la sua condotta e gli scandali in cui è stato coinvolto, avrebbe screditato l’immagine della Monarchia. Così, Sua Maestà aveva calcolato che i suoi “cavalieri” sarebbero stati sua moglie Camilla, il fratello Edoardo e la Sophie di Edimburgo, sua sorella Anna e naturalmente suo figlio William e Kate Middleton.

Una Corte a ranghi ridotti ma sufficiente per svolgere nei migliori dei modi i compiti reali. Poi, però, nel 2024 Carlo stesso e Kate si sono dovuti ritirare a vita privata per curarsi dal cancro, soprattutto la Principessa del Galles è stata in malattia per quasi un anno. E anche adesso che ha ripreso a lavorare, lo sta facendo gradualmente.

A questo punto il piano di una Monarchia snella ha dimostrato tutti i suoi limiti. Ancora una volta la Regina Elisabetta ha avuto ragione su Carlo.

Beatrice ed Eugenia di York richiamate a Palazzo

Il Palazzo ha arrancato per diversi mesi e Sua Maestà sta valutando se ampliare il numero dei membri attivi della Famiglia Reale. Avrebbe già due candidate ideali, le sue nipoti Eugenia e Beatrice di York che è appena diventata mamma per la seconda volta con un parto prematuro.

Le due figlie di Andrea e Sarah Ferguson hanno un ottimo rapporto Carlo e Camilla che frequentano abitualmente anche le loro famiglie. Sono Principesse molto amate e sanno come comportarsi anche nelle questioni più delicate.

L’esperta reale Katie Nicholl ha osservato che attualmente Beatrice ed Eugenia non fanno parte della Corte e non godono della protezione dei membri della Famiglia Reale. Anzi sono sempre state incoraggiate a “farsi una vita indipendente dal Palazzo“, a trovarsi un lavoro e a vivere di quello. Cosa che hanno fatto in modo eccellente, sposando anche dei buoni partiti, come si sarebbe detto una volta.

Ebbene, viste le gravi difficoltà in cui si trova la Corte, Carlo sta pensando seriamente di ingaggiarle affinché lo aiutino nella gestione degli eventi pubblici della Corona. Le due Principesse al momento non si sono mai tirate indietro di fronte alle richieste dello zio Carlo e lo hanno aiutato sempre molto volentieri. Tra l’altro hanno un ottimo rapporto anche con William, ma anche con Harry sono ancora in contatto. Forse sono le uniche della Famiglia Reale che parlano ancora con lui.