Re Carlo e Camilla hanno appena concluso il loro viaggio in Irlanda del Nord ma il sovrano non può pensare a rilassarsi, visto che deve gestire un nuovo problema causato da suo fratello minore Andrea, Duca di York. Il figlio prediletto della compianta Regina Elisabetta II, infatti, è stato raggiunto dalla notizia di una sentenza che potrebbe mettere in imbarazzo la Monarchia Inglese. Ci sono delle novità sul caso Yang Tengbo, la spy story che l’ha visto coinvolto negli scorsi mesi.

Andrea di York, la decisione su Yang Tengbo

Negli ultimi anni Andrea di York ha dato non pochi grattacapi dalla Monarchia Inglese per il suo coinvolgimento nel caso Epstein e, più di recente, per le polemiche sul mantenimento della Royal Lodge, dove il Duca risiede ancora oggi. Nell’ultimo periodo, il fratello di Re Carlo III è al centro di un nuovo scandalo, dal sapore spy, visto che sono stati posti sotto la lente d’ingrandimento i suoi rapporti con l’imprenditore Yang Tengbo, espulso dal Regno Unito per presunto spionaggio a favore della Cina.

Il manager si è appellato l’anno scorso a tale decisione presso la Commissione speciale per i ricorsi sull’immigrazione, SIAC, e nel giudizio sarebbe intervenuto anche Dominic Hampshire, un assistente personale di Andrea d’Inghilterra con una dichiarazione scritta in sostegno di Yang Tengbo. La testimonianza del collaboratore potrà adesso essere resa nota a tutti, come deciso da una recente sentenza: “Parti sostanziali della dichiarazione del testimone contengono materiale che non può essere assolutamente considerato riservato. Ci sono anche commenti sul lavoro del signor Hampshire con il duca che potrebbero sembrare imbarazzanti o indiscreti, ma non sono tali da far sorgere un obbligo legale di riservatezza”.

I giudici Bourne, Stephen Smith e Stewart Eldon hanno affermato che renderanno nota la dichiarazione anche perché nessun membro della Famiglia Reale Inglese ha chiesto di non divulgarla: “Accettiamo che nei rapporti del signor Hampshire con la famiglia reale vi è una necessità di discrezione, sebbene non abbia fatto riferimento ad alcuna prova documentale di obblighi contrattuali a tale riguardo e non abbiamo ricevuto alcuna dichiarazione da o per conto di alcun membro della Famiglia Reale”.

La reazione di Dominic Hampshire

La testimonianza di Dominic Hampshire sul caso di Yang Tengbo potrà essere resa nota, secondo una recente decisione dei giudici. Il collaboratore del Duca di York avrebbe commentato la notizia affermando che non s’aspettava che ciò potesse accadere sennò non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione, come riportato dal Daily Mirror: “Non avrebbe mai accettato di presentare una dichiarazione testimoniale”.

Resta da capire se nelle sue dichiarazioni l’assistente del fratello di Re Carlo III abbia detto qualcosa di spiacevole o compromettente per il già chiacchierato Duca di York, visto che il rapporto che si era instaurato tra la presunta spia cinese e Andrea d’Inghilterra è descritto come quello di uno: “Stretto confidente”. Il manager era stato anche invitato al compleanno del fratello del sovrano e sembra che l’avesse sostenuto nel momento della diffusione dello scandalo Epstein.

Yang Tengbo è stato espulso dal Regno Unito nel marzo del 2023 su decisione del Ministro degli Interni Suella Braverman, ma si è sempre dichiarato estraneo ai fatti di cui è accusato.