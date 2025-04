Re Carlo, perché la morte di Papa Francesco potrebbe bloccare i piani reali

La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il Pontefice, noto per la sua umanità, il suo impegno per la giustizia sociale e la sua apertura verso le sfide contemporanee, è scomparso il 21 aprile 2025, all’età di 88 anni, dopo essere stato dimesso da un ricovero dovuto a una grave polmonite.

Una perdita che, simbolicamente, ha fermato il mondo. Molte istituzioni e leader mondiali, infatti, potrebbero scegliere di sospendere temporaneamente le loro attività ufficiali per rispetto del Santo Padre.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche la monarchia britannica, sotto la guida di Re Carlo III, potrebbe scegliere di rallentare o posticipare alcuni degli impegni previsti per le prossime settimane.

Re Carlo sospende l’agenda reale dopo la morte del Papa

La notizia della scomparsa di Papa Francesco, ha inevitabilmente raggiunto anche i corridoi di Buckingham Palace, dove il lutto si è intrecciato con la memoria del recente incontro avvenuto nella prima settimana di aprile, durante il quale Re Carlo e la Regina Camilla sono stati accolti a Roma dal Pontefice per un momento privato e significativo.

Appresa la notizia, la famiglia reale ha condiviso un messaggio per ricordarne la forza, la compassione e l’impegno instancabile, omaggiando un uomo di Chiesa attento e di grande ispirazione.

Ora, secondo alcune fonti, Re Carlo potrebbe decidere di sospendere alcuni dei prossimi impegni ufficiali per rendere omaggio a Papa Francesco nel giorno del suo funerale, proprio come accadde vent’anni fa per Giovanni Paolo II.

Qualora i funerali del Papa coincidessero con eventi già in calendario, non è escluso che vengano posticipati anche i tradizionali garden party di primavera a Buckingham Palace, in cui, ogni anno, tantissime persone vengono invitate a trascorrere un pomeriggio tra i fiori e i vialetti del palazzo, incontrando i membri della famiglia reale in un’atmosfera quasi fiabesca. Un rito che, per quest’anno, potrebbe lasciare spazio al silenzio del lutto.

L’ultimo incontro tra Re Carlo e Papa Francesco

La scelta di riprogrammare i propri impegni in vista del funerale di Papa Francesco non sorprende: già nel 2005, infatti, Re Carlo aveva deciso di posticipare il suo matrimonio con Camilla proprio per poter presenziare all’ultimo saluto a Giovanni Paolo II.

Non sarebbe quindi insolito che oggi decida di omaggiare Papa Francesco nello stesso modo, anche considerando il loro ultimo incontro, avvenuto nella settimana tra il 7 e l’11 aprile 2025.

Fonte: IPA

Poco prima della scomparsa del Pontefice, infatti, Re Carlo III e la Regina Camilla lo avevano incontrato durante una visita di Stato in Italia. Un momento particolarmente significativo, coinciso con il 20º anniversario di matrimonio della coppia reale e con l’inizio dell’Anno Giubilare.

Un incontro ricco di simboli: da un lato, il sovrano di una monarchia storica e profondamente legata alla tradizione. Dall’altro, un Papa che ha saputo parlare al mondo con umiltà, visione e coraggio.

Tra Carlo e Francesco c’era un’intesa fatta di rispetto reciproco, alimentata anche dalle sfide personali che entrambi avevano affrontato negli ultimi mesi sul piano della salute. Si dice che si siano scambiati parole di incoraggiamento, auguri sinceri, come due uomini consapevoli della propria fragilità ma anche della responsabilità che portano.