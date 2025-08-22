Dopo aver inaugurato la sua residenza estiva di Balmoral, Re Carlo e la Regina Camilla si sono messi alla ricerca di un collaboratore fidato

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Re Carlo

Lavorare a Buckingham Palace potrebbe diventare un sogno raggiungibile. Re Carlo e la Regina Camilla sono infatti alla ricerca di un collaboratore che possa occuparsi per loro di faccende delicate e complesse, come si legge nell’annuncio pubblicato nei giorni d’approdo a Balmoral, e che potrà godere di una retribuzione proporzionata ai compiti richiesti. La novità arriva in vista della ripresa a regime degli impegni ufficiali dei Sovrani, sui quali grava ormai un’età importante e vari problemi di salute di rilievo, e che specifica di quale personalità abbiano bisogno a stretto giro di settimane ma non prima di novembre.

Come lavorare per Re Carlo

Un’occasione da non perdere, quindi, per tutti gli appassionati della Famiglia Reale. Re Carlo e la Regina Camilla sarebbero alla ricerca di una professionalità specifica ma che esprima anche un certo talento nella gestione delle questioni più complesse e che sono tipiche della Monarchia. Nello specifico, la selezione riguarda un o una Royal Engagements Officer presso l’Ufficio del Segretario Privato.

Nei compiti che andrà a ricoprire la nuova figura a Palazzo, compare anche l’organizzazione degli articolati impegni ufficiali dei Sovrani britannici, mentre la paga è dichiarata in circa 40000 sterline annue. L’impegno richiesto è di 37,5 ore settimanali distribuite su cinque giorni e a cominciare da novembre per 12 mesi. La nuova figura si occuperà dunque di visite ufficiali, udienze e discorsi. Si richiede inoltre di “facilitare un contatto significativo tra le Loro Maestà e il mondo attraverso un attento coordinamento, briefing ponderati e una perfetta esecuzione degli impegni”.

Il candidato avrà inoltre la responsabilità di realizzare programmi vari di impegni, nazionali e internazionali, a cui si aggiungeranno incarichi di supervisione della pianificazione e logistica nonché della redazione di briefing meticolosi e completi. Si richiedono inoltre personalità “abili nell’assorbire e assimilare rapidamente materiale spesso complesso e sfumato”. I vantaggi non mancano e, tra questi, è citato un piano pensionistico eccellente, pasti gratuiti e uno sconto del 20% presso i Royal Collection Trust Shops.

La Regina Camilla da sola a York

Intanto, la Regina Camilla continua a onorare i suoi impegni pubblici, gli ultimi per quest’estate. La Sovrana, che ormai si trova perfettamente a suo agio nel ruolo nonostante l’apparente timidezza che dissimula sorridendo a tutti, ha indossato un bellissimo abito a fiori in perfetta armonia con il suo stile. La Regina, che ha raggiunto l’Ippodromo di York nel corso della seconda giornata dell’Ebor Festival, ha completato il look con un paio di décolleté comode in tonalità nude e con un fiocco squadrato sulla punta abbinate alla minibag in pelle dello stesso colore.

IPA

A corredo del tutto, è arrivato anche un cappello color crema e gioielli semplici. Un triplo filo di perle è bastato per illuminarle il volto, già valorizzato dall’abito a fiori su sfondo bianco che ha scelto perfettamente per interpretare il momento. Re Carlo, invece, sta trascorrendo le sue vacanze al Castello di Balmoral, residenza cara ai Windsor, dove tre anni fa è venuta a mancare la Regina Elisabetta II dopo aver incontrato l’ultimo Primo Ministro eletto durante il suo lungo Regno.