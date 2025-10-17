Re Carlo angosciato da suo fratello Andrea: “Sta vivendo un dilemma atroce”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Andrea e Carlo

Re Carlo si trova in una situazione angosciosa, non avrebbe mai voluto trovarsi in queste condizioni a causa di suo fratello Andrea. Sua Maestà sta vivendo “un dilemma atroce”, perché deve decidere come comportarsi col Principe dopo i nuovi scandali legati al caso Epstein.

Re Carlo, le rivelazioni del libro di Virginia Giuffre

La situazione è precipitata quando sono stati rivelati alcuni estratti del libro autobiografico di Virginia Giuffre, morta a 41 anni, che ha accusato il Principe Andrea per abusi.

Nel volume, che sarà pubblicato postumo, la donna racconta in modo particolareggiato i tre incontri avuti con Andrea dove avrebbe subito violenza, anche se il fratello di Carlo ha sempre negato. All’epoca dei fatti la Giuffre era minorenne.

La donna scrisse che quando incontrò Andrea, lui indovinò correttamente la sua età: 17 anni. Nel libro si legge: “‘Le mie figlie sono solo un po’ più piccole di te‘, mi disse, giustificando la sua precisione”. Racconta anche di come il Duca di York considerasse il sesso con lei come “un suo diritto di nascita“.

Queste rivelazioni e la notizia della mail che Sarah Ferguson ha inviato a Epstein nel 2011 per scusarsi con lui, ha riacceso i riflettori su questa storia scandalosa.

Carlo ha chiesto ai Duchi di York di sparire letteralmente dalla circolazione, di non farsi più vedere, nemmeno mentre entrano ed escono dalla loro abitazione. E li ha esclusi dalle feste di Natale. Ma può essere, visto la gravità delle accuse, che questi provvedimenti non sia sufficienti.

Tra l’altro Andrea ha ancora il privilegio di organizzare battute di caccia a Windsor e nelle altre residenze reali e abita ancora nel Royal Lodge insieme a Sarah Ferguson.

Il dilemma di Re Carlo

Carlo si trova a vivere un vero e proprio dilemma. Da un lato, ci sono affetto e fiducia nei confronti di suo fratello, dall’altro come Sovrano non può permettersi che la Monarchia venga destabilizzata da questa situazione che sarebbe imperdonabile anche se le accuse fossero infondate.

La corrispondete reale della BBC commenta: “Penso che le cose siano giunte a un punto tale, con gli ultimi estratti dal libro di Virgina Giuffre, che l’opinione pubblica vorrebbe un’altra punizione per Andrea.

Sembra impossibile costringerlo a lasciare il Royal Lodge, ma potrebbe certamente essere rimosso dall’Ordine della Giarrettiera. È un dilemma orribile per il Re, ma l’associazione di Andrea con Epstein – che ha abusato così pesantemente di giovani ragazze – sta ora macchiando la monarchia e tutto il buon lavoro che svolge. Bisogna fare qualcosa. Vietargli di andare a caccia ecc. sarebbe sicuramente un’altra umiliazione. Ma è sufficiente?”.

Andrea si è sempre dichiarato innocente e ha anche affermato di non ricordare di essere stato fotografato mentre abbracciava Virginia e ha sollevato dubbi sull’autenticità dello scatto.

Ma intanto Carlo deve far fronte all’ennesimo scandalo che sta indebolendo il suo regno e mettendo in discussione l’integrità della sua famiglia.