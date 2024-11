Re Carlo non si trattiene, scoppia in lacrime per Camilla

Re Carlo ha confessato che Camilla lo ha fatto piangere. Di fronte a certe immagini non è riuscito a trattenere le lacrime e lo ha raccontato candidamente. Pensare che la Regina Elisabetta non è riuscita a trattenere la commozione forse solo al funerale di suo marito Filippo, dopo oltre 70 anni insieme.

Carlo, il Re del popolo

Ma Carlo è un Re diverso. Vuole che la Monarchia stia al passo coi tempi, che entri in sintonia col popolo, che sia trasparente, per questo non ha nascosto il cancro che l’ha colpito e ha permesso a Kate Middleton di prendersi tutto il tempo necessario per guarire dal tumore che anche a lei è stato diagnosticato.

Ironia della sorte, Carlo si sta comportando oggi, come si comportava quasi 40 anni fa la sua ex moglie Diana, ribattezzata subito Principessa del popolo, perché sapeva entrare in sintonia con le persone, perché le ascoltava, andava a stringere loro le mani. Pensare che all’epoca Carlo odiava questo atteggiamento di Lady D e la trattava con disprezzo. E ora lui fa lo stesso.

Sua Maestà ha deciso di stabilire un rapporto diretto coi sudditi al punto che non ha più remore a raccontare le sue emozioni anche quelle più private e personali.

Re Carlo in lacrime per Camilla

In fondo, a 76 anni compiuti ieri 14 novembre, può permetterselo. Adesso è lui il Sovrano ed è libero di fare come vuole. Il suo essere sincero, le sue gaffe, gli scatti di ira, le sbavature del protocollo fanno parte della sua personalità e sono diventate un punto di forza nell’ultimo periodo. Certo, per contro, Carlo si espone molto più di Elisabetta alle contestazioni. Ma al lui non sembra importare molto.

Così, l’ultima confessione che ha fatto riguarda sua moglie Camilla che recentemente si è ammalata a causa di un’infezione al torace, anche se è già tornata al lavoro, sebbene a regime ridotto.

Carlo ha raccontato di essersi emozionato nel vedere il documentario che ha per protagonista la Regina consorte, Her Majesty the Queen: Behind Closed Doors. Il film mette in luce il lavoro di Camilla per contrastare la violenza sulle donne.

Il Re ha commentato a proposito del film su Camilla: “È molto toccante“. “Ne sono molto orgoglioso” e ha aggiunto: “Mi ha fatto piangere“.