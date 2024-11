Re Carlo, il compleanno più difficile tra il cancro e il divorzio di Harry

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo compie 76 anni, è nato infatti il 14 novembre 1948. Si tratta di un compleanno difficile per Sua Maestà che sta ancora combattendo contro il cancro. E oltre a dover affrontare gli impegni istituzionali, si trova con un altro grande problema, il destino di suo figlio Harry ora che alla Casa Bianca torna Donald Trump.

Re Carlo festeggia 76 anni

Re Carlo festeggia il suo 76esimo compleanno. Questo è il suo genetliaco privato, infatti a giugno ne ha anche uno pubblico, noto come Trooping the Colour. I programmi del Sovrano per la giornata di oggi non sono stati comunicati. È probabile che festeggerà in famiglia, circondato dai suoi affetti più cari, senza fare grandi cose, anche perché Camilla è ancora convalescente a causa di un’infezione al petto, tanto che non ha preso parte alla prima londinese del Gladiatore II.

Re Carlo, l’anno più difficile in lotta contro il cancro

Anche per questo motivo il compleanno di Carlo risulta davvero difficile. Il Re sta ancora combattendo contro il cancro. Ha ricevuto la diagnosi all’inizio di quest’anno dopo un intervento programmato alla prostata, per qualche mese non è comparso in pubblico, anche se si è lasciato fotografare durante le udienze di Palazzo o quando andava alla messa domenicale a Sandringham.

Poi il grande ritorno dopo Pasqua, anche se sempre sotto terapia e l’impegnativo viaggio in Australia ad ottobre al ritorno dal quale Camilla si è ammalata.

Ma, come è noto, Carlo ha dovuto affrontare in un certo senso non solo il suo cancro, ma anche quello della “adorata nuora” Kate Middleton. Una situazione non facile per la Corona in generale, dato che la Principessa del Galles rappresenta con William il futuro della Monarchia britannica.

A questo quadro complicato si aggiunge la particolare situazione di Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana ha continuato con le sue accuse e critiche verso il padre e la Famiglia Reale, anche se negli ultimi tempi si sono un po’ placate. Harry e le sue esternazioni non fanno più paura, ormai ha perso di credibilità.

Re Carlo, l’incognita sul divorzio e il ritorno di Harry

La questione è ben più intricata. Infatti, il Duca del Sussex rischia di essere espulso dagli Stati Uniti dopo le sue rivelazioni sull’uso di droghe leggere nel libro Spare che però ha omesso di dichiarare durante la richiesta del visto. La questione era già stata sollevata tempo fa, ma in qualche modo era stata accantonata.

Con la vittoria di Donald Trump alle elezioni, che non ama molto né Harry né sua moglie Meghan Markle, però la situazione si fa più pericolosa. Il Tycoon aveva promesso di fare giustizia per le eventuali irregolarità commesse dal figlio di Carlo. Anche se Trump ha un ottimo rapporto con il Sovrano, non ha molto in simpatia Harry e non avrebbe alcun problema a cacciarlo dagli USA.

Ma se il Duca del Sussex venisse davvero espulso, quale sarebbe il suo futuro? In primo luogo, gli esperti di questioni reali sono convinti che il matrimonio con Meghan finirebbe. Harry si ritroverebbe nelle condizioni di essere divorziato, un padre lontano dai figli e un membro non più attivo della Corona britannica che deve mantenersi a sue spese.

A quel punto Carlo si troverebbe in un grande imbarazzo. Come padre sarebbe ben felice di accogliere il figlio, ma come Re i vincoli istituzionali gli proibirebbero di stipendiarlo. E poi che ruolo potrebbe avere Harry una volta rientrato in Inghilterra?

A Palazzo molti temono il suo ritorno come fattore destabilizzante e premono su Carlo perché ne impedisca il rientro in patria.