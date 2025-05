Re Carlo, la replica di Camilla a Harry: “Molti scheletri qui sotto”

Camilla interviene per difendere Re Carlo da Harry. E pronuncia delle frasi ambigue che sembrano una replica alle accuse del Duca del Sussex

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Harry

Re Carlo è profondamente dispiaciuto dalla situazione che si è creata con suo figlio Harry. Ma può contare sul sostegno di sua moglie Camilla, oltre naturalmente a quello di William e Kate Middleton. In particolare, la Regina consorte ha pronunciato alcune frasi, mentre scopriva una targa, che sembrano essere un’implicita replica alle accuse del Duca del Sussex.

Re Carlo e Camilla, una serata tra gli elefanti

Mentre infuria la polemica scatenata da Harry, Re Carlo si concentra sul lavoro e si circonda dei suoi affetti, primo fra tutti, sua moglie Camilla.

Le Loro Maestà hanno partecipato all’Elephant Family Evening of Art and Conservation presso i Kew Gardens. All’evento erano presenti anche la figlia di Sarah Ferguson, Beatrice di York e la sorella della Regina, Annabel Elliot che è stata immortalata in foto con la Famiglia Reale. Il motivo della sua partecipazione è perché l’evento è una sorta di omaggio alla memoria del fratello Mark Shand, che ha speso la vita a difendere la causa degli elefanti.

Carlo ha celebrato l’evento indossando una cravatta con degli elefantini colorati. Il Re è apparso sereno, malgrado le tensioni con Harry. La situazione è talmente grave che è intervenuta perfino la canonica che ha seguito il Principe durante l’adolescenza.

Re Carlo, interviene Camilla: la replica a Harry

Ma non è stata l’unica a scendere in campo per difendere Carlo nella faida contro Harry. Infatti, Camilla si è decisamente schierata dalla parte di suo marito, ovviamente lo ha fatto secondo le consuetudini della Casa Reale, ossia senza mai nominarlo.

La Regina infatti si è recata all’Abbazia di Westminster per svelare la prima pietra della nuova Sagrestia di Re Carlo III, sul lato Nord dell’edificio medievale.

In questa occasione, ha fatto un paio di battute che agli esperti in questioni reali sono apparse come delle chiare repliche alle rivendicazioni del Duca del Sussex.

Nel rimuovere il telo rosso che copriva l’incisione ha detto: “Voglio solo dire che sono molto felice di svelare questa prima pietra. Dove adesso c’è un pavimento, l’ultima volta che sono venuta qui c’era un sacco di scheletri“. “Qui sotto ci sono un sacco di scheletri”, una frase che si riferiva alla storia dell’Abbazia, ma che metaforicamente poteva essere interpretata come un riferimento ai panni sporchi che Harry insiste a esibire in pubblico e che continuamente si ritorcono contro di lui.

Fonte: Getty Images

Ma non è finita. Camilla ha aggiunto: “Spero solo che nel 2026, quando tutto sarà pronto, se Dio vuole, io e mio marito saremo di nuovo qui per inaugurare la Sacrestia di Re Carlo III”. Anche questa dichiarazione è apparsa sibillina.

In fondo, mancano pochi mesi al 2026, dunque perché pensare all’eventualità che lei e Carlo non siano più sul trono. Di nuovo, le sue parole sono state analizzate e si è pensato che potessero riferirsi alle precarie condizioni di salute del Re e alla possibilità che abdichi a favore di William.

Ma fonti vicine alla Regina sostengono che si tratti di una implicita replica all’accusa lanciata da Harry contro il padre quando ha detto: “Non so per quanto tempo vivrà”.