Re Carlo perde la pazienza in pubblico e bacchetta anche Camilla

Re Carlo si innervosisce in pubblico con l'assistente e si rivolge stizzito a Camilla che lo ascolta in silenzio limitando i danni

Re Carlo si è visibilmente stizzito durante la cerimonia all’Abbazia di Westminster, tanto da sfogarsi anche con Camilla che non ha potuto fare altro che ascoltare in silenzio le lamentele del marito.

Re Carlo si stizzisce in pubblico

Re Carlo ha perso la pazienza mentre partecipava alla commemorazione per gli 80 anni dal Giorno della Vittoria, dove c’erano anche William e Kate Middleton. Il Sovrano stava stringendo le mani ai presenti mentre sfilava accanto alla Regina Camilla, vestita di bianco con un ampio cappello piumato.

Tra una stretta di mano e un sorriso, Carlo si è sentito spaesato perché, pare, non aveva i suoi appunti. Il suo assistente si è dimenticato di consegnargli a tempo debito i fogli con la presentazione e ciò ha causato inquietudine e irritazione al Re.

A quel punto Carlo ha sbottato con Camilla, che era al suo fianco, dicendole: “Incredibile, dov’è la mia presentazione?”. Poi si è guardato attorno, arrabbiato, finché un suo assistente gli si è avvicinato e a quel punto Carlo gli si è rivolto bruscamente: “Ma dov’eri?”.

In effetti, sarebbe stato un problema se il segretario non gli avesse portato il testo del discorso in tempo. Non è facile improvvisare e il rischio di impappinarsi e commettere errori o gaffe è elevatissimo, se si procede a braccio. Sua Maestà non poteva permettersi un tale passo falso. Anche in considerazione del fatto che è nel mirino dei contestatori della Monarchia ma anche di chi non lo ama particolarmente come Re e ogni sbaglio diventa motivo per attaccarlo.

Senza contare che anche le vicende famigliari non lo aiutano. Le accuse lanciate da Harry nell’ultima intervista bomba alla BBC hanno lasciato di Carlo un ritratto di padre crudele e di nonno indifferente. E poi c’è la vicenda di Meghan Markle che rischia una causa da 10 milioni per la ricetta dei sali da bagni che avrebbe causato ustioni a una donna che l’ha provata.

Gli scatti d’ira di Re Carlo

D’altro canto, è anche vero che Carlo spesso è vittima di scatti d’ira. Se qualcosa lo indispettisce, non riesce a nasconderlo, anche durante le circostanze più formali.

Basti pensare a quanto è accaduto subito dopo essere salito sul trono, quando si arrabbiò lanciando la penna con la quale doveva firmare un documento, perché non funzionava.

Per fortuna l’incidente all’Abbazia di Westminster è stato minimo e al momento in pochi si sono accorti dell’irritazione del Sovrano, ma è probabile che il suo assistente non si farà trovare più impreparato. E intanto Camilla sopporto in silenzio. O meglio gioca un ruolo fondamentale nel calmarlo e limitare i danni.