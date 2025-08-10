Re Carlo, la richiesta pretenziosa ai cuochi di palazzo

Re Carlo III avrebbe una richiesta pretenziosa per i suoi servitori. Il sovrano vorrebbe sempre a sua disposizione sei uova tra cui scegliere la cottura adatta

IPA Carlo d'Inghilterra

Re Carlo III è salito al trono nel settembre 2022 dopo decenni da Principe del Galles ed erede al trono. Il sovrano è stato spesso descritto come viziato e, certamente, una vita intera da futuro monarca ha accentuato questa sua presunta inclinazione naturale. Sembra infatti che Carlo III abbia a volte delle richieste piuttosto pretenziose nei confronti dei suoi servitori e, di recente, è stata svelata una particolare istanza che il monarca rivolgerebbe ai camerieri.

Precisamente il sovrano avrebbe delle preferenze molto ferree riguardo le uova.

Re Carlo III, la richiesta sulle uova

Re Carlo avrebbe una caratteristica simile alla defunta madre Elisabetta II. Il monarca, infatti, avrebbe un palato piuttosto schizzinoso, così come quello della compianta madre. Sembra che il sovrano, infatti, voglia sempre un tocco di personalizzazione e di lusso in ogni sua pietanza ma, oltre a ciò, Tom Quinn ha svelato una richiesta alimentare pretenziosa di Re Carlo III nel suo libro, Yes Ma’am, sui servitori della Famiglia Reale Inglese.

Sembra che il monarca ami mangiare le uova durante il momento del tè pomeridiano e che abbia una speciale richiesta a riguardo: “Non ha mai cucinato le sue uova e i suoi muffin. Poiché, come molte persone, Carlo è pignolo su come vengono cotte le sue uova, e poiché le uova sono notoriamente difficili da ottenere alla perfezione, insiste che siano cotte sei uova in modo che almeno due siano esattamente come piacciono a lui”.

Re Carlo III, quindi, chiederebbe ai suoi servitori di preparare sempre sei uova per riuscire a trovare, tra queste, quelle che più si adattano ai suoi particolari gusti. Questa richiesta particolare del sovrano era stata già svelata da Jeremy Paxman, che aveva parlato, però, della colazione del sovrano e della sua volontà di trovare pronte sette uova da tra cui decidere.

Secondo l’esperto della Famiglia Reale Inglese, Re Carlo III apprezzerebbe particolarmente le uova cotte alla coque. La notizia della richiesta pretenziosa del sovrano, era stata, però, in precedenza smentita dal Palazzo Reale.

Re Carlo III, il cambio di dieta

Negli ultimi anni, Re Carlo III ha dovuto affrontare, così come la nuora Kate Middleton, una terribile malattia e, ovviamente, il sovrano ha dovuto cambiare anche le sue abitudini alimentari. Sembra infatti che il monarca abbia dovuto eliminare completamente la carne rossa dalla sua dieta e che abbia deciso di diminuire le colazioni abbondanti, tipiche del mondo anglosassone.

L’ex giardiniere reale Jack Stooks ha rivelato quelle che sarebbero le nuove preferenze del sovrano: “Cerca di mangiare qualcosa di sano, come cereali con noci, frutta e un po’ di miele”.

Secondo Graham Newbould, ex chef della famiglia reale, il sovrano avrebbe scelto, adesso, di cominciare la sua giornata con un pasto salutare: “Pane fatto in casa, frutta fresca e succhi sono essenziali”. Re Carlo III chiederebbe di avere a sua disposizione sei tipi di miele, muesli e frutta secca. Ma il sovrano non farebbe mai a meno anche di due prugne. Per quanto riguarda il pranzo, il sovrano sarebbe abituato da tempo a saltare questo pasto.