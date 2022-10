Carlo, il mistero della foto di Harry e Meghan Markle nel suo ufficio

Fonte: IPA Re Carlo III, la foto del mistero di Harry e Meghan

Re Carlo III ha ufficialmente dato il via ai suoi impegni istituzionali in qualità di nuovo sovrano britannico. Il primo incontro ufficiale con Liz Truss, Primo Ministro dopo l’uscente Boris Johnson, si è svolto a Buckingham Palace come da tradizione ed è stato al centro dell’attenzione non solo per via dell’importanza intrinseca dell’evento, ma anche per dei particolari che non sono sfuggiti agli occhi della stampa e dei sudditi. A cominciare dalla gaffe dell’ex Principe di Galles (che si aggiunge a un lunghissimo elenco), fino alle foto di cui era adornato l’ufficio. Tra le quali misteriosamente spiccava anche quella delle nozze del figlio Harry e di Meghan Markle.

Re Carlo III, il mistero della foto di Meghan e Harry

Tutti i riflettori sono puntati su Re Carlo III e sulla sua nuova vita da Sovrano del Regno Unito. Del resto è inevitabile: ogni gesto, parola, anche quelli apparentemente più insignificanti diventano argomento di discussione tra i sudditi e non solo. In tutto il mondo non si fa che parlare dell’erede di Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni dopo 70 anni di Regno, ancor di più dopo l’attesissimo primo incontro istituzionale con il Primo Ministro Liz Truss.

Come da tradizione, Sua Maestà e il Capo del Governo si sono visti nell’ufficio di Buckingham Palace e, tra una battuta e una gaffe (immancabili quando si parla di Carlo), ha fatto scalpore uno dei ritratti di famiglia posizionati in bella vista, a favore di telecamera: quello scattato al matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle. Che, com’è noto, non sono proprio in buoni rapporti con la Royal Family.

Sembra trascorso un secolo da quel 19 maggio 2018 quando tutti, inclusa la compianta Regina, si erano riuniti nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per celebrare le attesissime nozze del secondogenito di Carlo e Diana. Anni in cui la coppia ha dichiarato guerra alla Sovrana e all’intera famiglia, una guerra combattuta a suon di dichiarazioni e accuse al vetriolo, interviste clamorose, podcast su Spotify e, in ultimo, il libro-bomba di Harry che dovrebbe esser pubblicato nei prossimi mesi.

Carlo e Harry, un tentativo di riavvicinamento

Da quando Harry si è trasferito negli States con la moglie Meghan Markle, dove hanno messo su famiglia con la nascita del piccolo Archie e della secondogenita Lilibet Diana, ne è passato di tempo. Ma tra incomprensioni, accuse e una distanza che si è fatta siderale tra il Principe e la Royal Family, il gesto simbolico di Re Carlo III sembra in tutto e per tutto un tentativo di riavvicinamento e riconciliazione col figlio.

E non sarebbe il primo, a dirla tutta. Restano indelebili, ad esempio, le parole di affetto che il nuovo Re ha speso per Harry e Meghan durante il suo primo discorso. Ma cozzano in parte con la possibilità che alla coppia resti in mano un pugno di mosche, nonostante la pretesa dei titoli per i figli Archie e Lilibet. La monarchia di Carlo III, che i alcuni tabloid britannici hanno già ribattezzato “il Sobrio”, sembra indirizzata verso l’austerità e i tagli alle spese superflue come dimostra anche l’organizzazione decisamente striminzita della cerimonia di incoronazione prevista per il prossimo 6 maggio 2023. Giorno del compleanno di Archie, tra l’altro.

Non sembra cessare il continuo tira e molla nel rapporto tra Carlo e il figlio Harry e nel mezzo, a far da equilibrista su questa corda tesa, c’è sempre lei. La stessa Meghan che ha dato alla Royal Family una delle scosse più intense.