Re Carlo III resta da solo a Palazzo, Camilla è fuggita in India

Fonte: IPA Re Carlo da solo, Camilla è fuggita in India

Non c’è pace per Re Carlo III che in appena pochi giorni di regno si è già ritrovato ad affrontare qualche problema. Non bastano le critiche per le sue decisioni e i tagli (che gli sono già valsi il soprannome di “Carlo il sobrio”), non bastano neanche le gaffe e gli scivoloni nel bel mezzo degli incontri istituzionali (come dimenticare quello con la ormai ex premier Liz Truss) e non bastano i problemi sempre dietro l’angolo con il figlio Harry e sua moglie Meghan (che non smette di rilasciare interviste). No, a tutto questo adesso Sua Maestà deve anche aggiungere la fuga di Camilla in India.

Camilla abbandona Carlo per fuggire in India

Diventare Regina consorte a 75 anni non è mica una passeggiata ed è per questo che Camilla ha deciso di abbandonare Re Carlo per qualche giorno. Il Sovrano adesso deve affrontare da solo le questioni di Palazzo senza contare sul sostegno della moglie, inclusa l’organizzazione dell’incoronazione del prossimo anno che a quanto pare sarà gestita interamente dal figlio William (con buona pace di Harry).

Camilla si è presa semplicemente una pausa “rigenerante”. Cosa che, considerata la fatica di queste settimane turbolente, non sembra affatto una cattiva idea. La Regina consorte ha affrontato due mesi difficili e carichi di impegni al fianco del marito Carlo, dopo la morte della Regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre. Prima i funerali della Sovrana, con una settimana di lutto che la coppia ha trascorso quasi interamente in Scozia. Impegni a cui si è aggiunta anche la preoccupazione per le dichiarazioni di Simon Dorante-Day, uomo che continua ad affermare di essere il figlio segreto dei Sovrani, nato dalla loro relazione in giovane età e che adesso pretende la sua fetta di eredità (incluso il posto di William come primo in linea di successione al trono).

Come riporta People, Camilla è volata alla volta di Bangalore in India in compagnia di alcuni amici, per poi raggiungere il centro olistico di Soukya. A quanto pare resterà lì per almeno dieci giorni, sottoponendosi a una vera e propria terapia del benessere sotto la guida del dottor Isaac Mathai.

La vacanza rigenerante di Camilla

La Regina Camilla non è estranea ai trattamenti dell’istituto medico-residenziale del dottor Mathai. Durante alcuni tour in India vi si è recata proprio con il marito Carlo, anche se per pochi giorni, e in effetti considerata la sua forma impeccabile a 75 anni sembra proprio che la terapia del benessere funzioni alla grande.

Il centro si avvale di un metodo che unisce yoga, meditazione, omeopatia e l’antico sistema di medicina tradizionale chiamato Ayurveda, che si pone l’obiettivo di ridare equilibrio non solo al corpo ma anche alla mente. “Guarigione, prevenzione e ringiovanimento” sono le parole chiave di questi trattamenti e Camilla ne beneficia da anni, con risultati piuttosto soddisfacenti.

Re Carlo III per qualche giorno dovrà cavarsela da solo, finché Camilla non tornerà nel Regno Unito, probabilmente in tempo per l’incontro con il nuovo premier britannico Rishi Sunak, che prenderà il posto di Liz Truss dopo le sue dimissioni.