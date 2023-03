Rania di Giordania lascia senza fiato nel primo giorno del Ramadan

Fonte: IPA Rania di Giordania, matrimonio di Iman: i look da favola

Rania di Giordania ha lasciato tutti senza fiato in occasione del primo Iftar nel mese del Ramadan dove ha indossato un magnifico abito-tunica in blu navy decorato con frange che ha abbinato a degli stivali cuissard e una borsa con iris che è il simbolo nazionale del Paese. Lei e suo marito Abdullah II hanno invitato a Palazzo alcuni dei loro parenti ed affetti più cari, tra cui la sorella del Re.

Rania di Giordania incanta nel primo Iftar

Si tratta del primo evento pubblico cui partecipano Rania di Giordania e Abdullah II dopo il matrimonio della figlia, la Principessa Iman, che si è celebrato il 12 marzo scorso in una location da sogno adornata da alberi di pesco.

Per le nozze della figlia, Rania aveva scelto un look occidentale firmato Dior, ma per il primo Iftar del 2023 ha optato per un outfit più tradizionale. La Regina ha infatti indossato un thobe, un abito-tunica, blu navy, accollato, con maniche lunghe e gonna dritta fino alle caviglie. Il vestito è decorato agli orli con frange blu elettrico e con una cintura in stoffa dello stesso colore che segna la vita sottile della Regina. Il thobe è una veste lunga fino alle caviglie, solitamente con maniche lunghe ed è comunemente indossata nella penisola arabica, nel Medio Oriente, nel Nord Africa e in alcuni Paesi dell’Africa orientale e occidentale.

Rania di Giordania, la borsa con l’iris

Rania ha però voluto dare un tocco di modernità al suo outfit per l’Iftar grazie agli accessori. La moglie di Abdullah ha abbinato alla sua tunica degli stivali-calza neri con tacco sottile, Jennifer Chamandi, e una borsa molto particolare, la Gun Triangle con iris nero dipinto a mano che è il fiore nazionale della Giordania, realizzata dal brand arabo Giod.

Rania di Giordania ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto dell’Iftar tra cui uno scatto che ritrae suo marito Abdullah insieme alla sorella la Principessa Alia Al Hussein, primogenita del precedente Sovrano Hussein di Giordania. Le immagini sono accompagnate da un commento della Regina che recita: “Sia lode a Dio, che abbiamo raggiunto i giorni più belli dell’anno. Grata di condividere Iftar il primo

giorno del mese sacro con le persone che amiamo”. Moltissimi i messaggi di auguri che i Sovrani hanno ricevuto dai loro sudditi per il Ramadan.

Anche Abdullah II aveva affidato a Instagram il suo augurio per l’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani, considerato uno dei cinque pilastri dell’Islam dove il digiuno è considerato precetto religioso.