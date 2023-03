Rania di Giordania in lacrime: le immagini mai viste alle nozze della figlia

Fonte: IPA Rania di Giordania, matrimonio di Iman: i look da favola

Rania di Giordania ha condiviso sul suo profilo Instagram i momenti più toccanti, comprese le sue lacrime, del Royal Wedding di sua figlia, la Principessa Iman, che domenica 12 marzo ha sposato Jameel Alexander Thermiotis con una cerimonia da favola, in una location che era un incanto come il suo abito da sposa firmato Dior.

Rania di Giordania in lacrime alle nozze della figlia Iman

Dopo aver annunciato la data delle nozze di sua figlia Iman, Rania di Giordania affida sempre a Instagram il compito di svelare il lato inedito e privato del primo matrimonio reale del 2023. La Regina ha infatti pubblicato un toccante video delle nozze dove compare seduta accanto al figlio maggiore mentre assiste allo scambio dei voti nuziale tra la Principessa e l’imprenditore. Lacrime di gioia e di commozione sgorgano dagli occhi di Rania che le asciuga delicatamente con un fazzoletto bianco.

Nel video sono raccolti i momenti più dolci del matrimonio della Principessa Iman. Lo sposo e la sposa che camminano fianco a fianco sul tappeto bianco tra i propri cari. Iman che scambia con suo padre Abdullah un dolcissimo sguardo; Rania che posa con la figlia per una foto e le appoggia la testa sulla spalla.

Rania di Giordania accompagna il video-ricordo con questo commento: “Mia cara Iman, non è un addio perché sei sempre nel mio cuore e nella mia mente. Dio ti benedica”.

Principessa Iman, abito da sposa di Dior

Il matrimonio tra la Principessa Iman e Jameel Alexander Thermiotis è stato tra i più eleganti Royal Wedding degli ultimi. Nessun eccesso, nessun clamore esagerato, ma una cerimonia all’insegna del romanticismo e della raffinatezza che per altro contraddistinguono lo stile di Rania e della sua famiglia. La sposa ha scelto un abito bianco che Dior ha creato apposta per lei. Si tratta di un modello molto semplice ma di straordinario effetto con maniche lunghe, scollo e polsini sono in tulle ricamato, la gonna lunga fino ai piedi scende a campana, mentre la vita è sciancrata. Il velo, immancabile, è lunghissimo e tenuto fermo da una preziosa tiara che Rania di Giordania indossò al suo matrimonio e che ha voluto quindi passarla alla figlia.

La cerimonia si è svolta all’aperto, in una location abbellita da alberi con fiori bianchi e gigli profumati. Mentre lo scambio degli anelli è avvenuto su un soffice divano.

Rania di Giordania in rosa Dior

La mamma della sposa, ossia Rania, ha scelto anche lei di farsi vestire da Dior. Il suo look consisteva in un romantico abito rosa antico, plissettato con ampie maniche a mantello. Unico gioiello per lei un anello colorato in oro giallo, madreperla, corallo pelle d’angelo e zaffiro blu cabochon, creato da Fabio Salini.

La più elegante al Royal Wedding

Tra gli ospiti si è distinta Rajwa al Saif, futura moglie del Principe ereditario Hussein, fratello maggiore della sposa. Rajwa ha indossato un abito giallo in crepe con mantella drappeggiata, firmato Roksanda, che ha coordinato a una clutch di Bottega Veneta in maglia dorata e a delle sabot in raso bordeaux di Malone Soulier, con fibbia-gioiello.