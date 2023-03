Rania di Giordania incanta e svela data di nozze e abito da sposa della figlia

Fonte: IPA Iman e Rania di Giordania

Rania di Giordania ha annunciato la data del matrimonio di sua figlia Iman, svelando per la prima volta qualche dettaglio del suo abito da sposa, condividendo su Instagram un toccante video che ripercorre la vita della Principessa prima delle nozze che si celebrano il prossimo 12 marzo.

Rania di Giordania, il video commovente

Rania di Giordania aveva già affidato a Instagram l’annuncio del fidanzamento di sua figlia Iman con Jameel Thermiotis lo scorso luglio mostrando una foto della coppia abbracciata in cui in primo piano brillava l’anello con diamante. Ancora una volta tocca alla Regina comunicare al mondo la data delle nozze della secondogenita con un video che è un collage di foto inedite in cui viene esaltato il legame dolcissimo tra mamma e figlia. Le prime immagini infatti mostrano Rania in ospedale subito dopo il parto mentre tiene tra le braccia la sua bimba appena nata e la mostra al nonno, re Hussein; seguono una serie di scatti di Iman bambina con la madre e con il padre, Abdullah II di Giordania, fino ad arrivare al giorno d’oggi. La Principessa, nata il 27 settembre 1996, è ormai adulta e pronta a convolare a nozze con Jameel.

Iman di Giordania, primi dettagli dell’abito da sposa e tiara

Verso la fine del video compare Rania di Giordania con un abito bianco stretto in vita da una cintura sottile e stivali alti, lo sguardo malinconico è perso verso l’orizzonte, forse sta guardando sua figlia in abito da sposa, dato che s’intravvede un lunghissimo tulle bianco che con ogni probabilità è il velo che la figlia indosserà il giorno del suo matrimonio, svelando così per la prima volta un dettaglio dell’abito nuziale di Iman.

Fonte: Getty Images

Infine, nell’ultimo scatto compare Iman con un abito nero in seta e indossa la sua prima tiara. Il gioiello appartiene a Rania di Giordania che lo ha portato due volte, nel 2001 durante una visita a Buckingham Palace e per una foto istituzionale. Probabilmente la corona sarà indossata nel giorno del suo matrimonio insieme al velo chilometrico.

Fonte: IPA

Rania di Giordania annuncia la data del matrimonio di sua figlia Iman

Nel messaggio che accompagna il video scrive Rania: “La prima volta che ho tenuto in braccio la mia bambina, sapevo che la mia vita non sarebbe stata più la stessa. Tra una settimana sarà una sposa. Mia preziosa Iman, sono così felice per te e così orgogliosa di tutto ciò che sei. Grazie alla talentuosa @elissazkh e alla brillante @imarwankhoury per questo meraviglioso regalo e per la vostra straordinaria capacità di catturare i sentimenti in modo così meraviglioso”.

Fonte: IPA

Dopo aver rivelato un dettaglio dell’abito da sposa di sua figlia, la Regina annuncia seppur implicitamente anche la data delle nozze. Iman e Jameel Thermiotis si sposano il 12 marzo e la Royal Hashemite Court ha confermato con un comunicato ufficiale. Anche se al momento restano top secret location, orario, identità e numero degli invitati. Moltissime le congratulazioni su Instagram e in tanti hanno trovato commovente e tenero il video scelto da Rania per celebrare la figlia.