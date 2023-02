Rania di Giordania, lo scatto privato con Re Abdullah: “Un momento di serenità”

Fonte: IPA Rania di Giordania conquista New York, dalla camicia bustier alla longuette aderente

Sempre impegnatissima tra eventi pubblici e cause benefiche, anche Rania di Giordania riesce a trovare degli attimi di pace per stare con la sua famiglia. La Regina più amata al mondo (dopo la scomparsa di Elisabetta II) usa molto i social a differenza di altri reali, e ne approfitta, spesso, per condividere immagini con suo marito e i suoi figli. Proprio Re Abdullah è al suo fianco nell’ultimo scatto rubato pubblicato sul profilo Instagram della Sovrana, accompagnato da un breve messaggio ricco di amore.

Rania, Regina anche sui social

I social sono diventati un mezzo di comunicazione potentissimo anche per i reali di tutto il mondo che, attraverso questi strumenti, non solo aggiornano sudditi e fan su eventi e iniziative, ma condividono momenti privati, per avvicinarsi (ove possibile) alla gente comune.

Se Letizia di Spagna proprio non ne vuole sapere, Kate Middleton e Charlene di Monaco sono in fissa con Instagram, e scattano spesso e volentieri immagini con i loro bambini. Ma, dobbiamo riconoscerlo, la prima è stata, in tempi non sospetti, Rania di Giordania.

La Regina, che conta oltre 7 milioni di followers, alterna scatti ufficiali a ritratti di famiglia, con suo marito o i suoi figli, ma anche fotografie più private.

Lo scatto privato di Rania di Giordania e Re Abdullah

Ne è un esempio l’ultimo post di Rania che, sommersa da un’agenda fittissima, riflette su quei pochi ma speciali attimi di tranquillità.

“Qualche momento di pace di questa settimana” scrive nella didascalia che accompagna tre immagini, scattate tra un impegno e l’altro. Nella prima la vediamo al fianco di Re Abdullah, con il quale, il prossimo 10 giugno, festeggerà trent’anni di matrimonio. Top secret la preparazione dei festeggiamenti, che certamente non mancheranno ma che, secondo indiscrezioni, potrebbero essere assolutamente privati.

Intanto, in questa fotografia, li vediamo sereni in un raro momento di calma e la loro sintonia e vicinanza si dimostrano, ancora una volta, la ricetta perfetta di questo matrimonio. Nel secondo scatto la Regina è intenta nella preparazione di un tavolo, alle prese con dei fiori, che vediamo nel dettaglio nell’ultima foto. Un’attenzione al tutto, Rania è molto amata per essere anche così spontanea ma precisa in ogni occorrenza.

Momenti privati, scatti naturali, quasi rubati, che ci ricordano che, alla fine, i Reali sono persone come tutti noi.

Il look di Rania nelle nuove immagini di Instagram

Se prima abbiamo detto che Rania è una Regina dei social, lo stesso vale per la moda. Prima di Letizia e le altre c’era lei che, sulla scia di Lady Diana, ha portato in questi palazzi polverosi la luminosità dell’eleganza moderna.

Se solitamente ci ha abituati all’estrosità, questa volta la Regina di Giordania indossa un abito semplicissimo, ma di una eleganza maestosa di un azzurro cielo in perfetto pendant con la camicia di Re Abdullah. Che coppia! Rania porta la sua folta chioma sciolta, che scende dolcemente sulle spalle.

Il tocco finale? Un paio di pump dal tacco a spillo, un dettaglio che sublima la sua femminilità e che completa l’outfit, seppur semplice, pur sempre da Regina.