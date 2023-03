Rania di Giordania, il prezioso regalo per la figlia prima delle nozze

Fonte: IPA Rania di Giordania e la Principessa Iman

Mancano davvero pochi giorni alle nozze della Principessa Iman, e sua madre, Rania di Giordania ha deciso di farle un regalo davvero speciale, in occasione della festa che si terrà questa sera in suo onore. Domenica la ragazza dirà sì al suo fidanzato, e i preparativi stanno tenendo impegnata la Regina, che proprio a inizio settimana aveva pubblicato un video pieno di ricordi, tra foto e video, in onore di Iman, e svelato un primo indizio sul suo abito da sposa.

Rania di Giordania, la madre della sposa alle prese con gli ultimi ritocchi

Rania di Giordania è attivissima sui social, e condivide, con i suoi quasi 8 milioni di followers, molto anche della sua vita privata. In particolare dei momenti e scatti con i suoi quattro figli e con il marito, Re Abdullah. E due giorni fa, a una settimana dalle nozze della figlia, la Principessa Iman, con il fidanzato Jameel Thermiotis, la Regina ha onorato la ragazza con un meraviglioso video ricco di ricordi, tra foto e video, che ripercorrono la sua vita.

Oggi, invece, in vista del party di questa sera che si terrà a Palazzo in onore dei futuri sposi, Rania si mostra nell’insolita veste di “sarta”, e in quella ben nota di mamma (della sposa), mentre pone gli ultimi ritocchi all’abito che indosserà Iman per la festa.

“Un momento davvero di grande onore per me” commenta la stilista Reema Dahbour, che ha disegnato questo abito, e forse anche quello nuziale. Essendo la Famiglia Reale molto vicina al tema dell’ambiente, è stata scelta una designer sì nota, ma a capo di un brand di moda sostenibile e slow.

Il regalo speciale di Rania di Giordania alla figlia Iman

Ma ai più attenti osservatori un dettaglio non è passato inosservato nello scatto postato dalla Regina Rania. Infatti, quella che sta sistemando sull’abito della figlia, è la stessa cintura che indossava nel giorno delle sue nozze, il 10 giugno 1993, quasi trent’anni fa. Un passaggio di testimone, e un regalo speciale da madre a figlia: la splendida cintura ha intarsi in oro, con decorazioni tipiche della Giordania.

I tempi, però, sono passati: come sua figlia Iman oggi sceglie finalmente una stilista del suo paese, negli anni ’90 Rania aveva optato per il designer britannico Bruce Oldfield. E se c’è stato un significativo cambiamento nei decenni è proprio merito della Regina, che con il suo lavoro ha sempre sostenuto il lavoro femminile, l’indipendenza, le imprese gestite da donne, ai suoi tempi davvero rare in un paese come la Giordania.

Fonte: Getty Images

Il dettaglio sull’abito da sposa di Iman

Se in questa occasione Rania di Giordania ci ha svelato quasi tutto l’outfit di sua figlia per la festa, nei giorni scorsi, sempre nel video dedicato a Iman, ha mostrato un primo dettaglio del suo abito da sposa. Infatti, se guardate bene una delle ultime immagini, potete notare un lunghissimo tulle bianco. Un piccolo spoiler, insomma, così come l’immagine con la prima tiara della Principessa, la stessa indossata spesso da mamma Rania prima di diventare Regina.