Rania di Giordania, foto con Rajwa Al Saif in jeans per i suoi 29 anni

Fonte: IPA Rania di Giordania come Sharon Stone: chi è lo stilista che ha conquistato tutte

Rania di Giordania è spesso apparsa in jeans: è una Regina molto sprint e amante della moda, e i suoi look dettano tendenza, e la futura nuora, Rajwa Al Saif, che a giugno sposerà il Principe ereditario Al-Hussein, sembra seguire i suoi passi, anche in fatto di denim. Infatti, nell’augurarle buon compleanno per i suoi ventinove anni, Rania ha postato una foto che le ritrae insieme, e la futura sposa indossa un paio di jeans che hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Ma la stessa Regina lo ha fatto più volte in passato, e quindi questa immagine più che creare polemica, sembra un vero e proprio passaggio di testimone.

Rania di Giordania, la nuora Rajwa Al Saif in jeans per il suo compleanno

La futura Regina in jeans: qualcuno ha titolato così, ma non ci dovrebbe affatto stupire che Rajwa Al Saif, futura moglie del primogenito di Rania di Giordania e di Re Abdullah II, il Principe Al-Hussein, sia in denim in una foto ufficiale. Se c’è qualcosa che ci ha insegnato Kate Middleton in questi anni, in occasione dei vari compleanni (anche dei suoi figli), è che non c’è nulla di più accattivante di una foto social di un reale in abiti “civili”, per ottenere favori dai sudditi e dal popolo del web.

E la stessa Rania di Giordania, futura suocera della bellissima Rajwa, ha spesso posato in jeans in scatti ufficiali con i suoi figli, e l’immagine condivisa su Instagram per il compleanno della fidanzata del primogenito, dunque, non stona affatto con la consuetudine. Rajwa Al Saif, che ha compiuto 29 anni festeggiata (anche sui social) da Rania e dal Principe ereditario Al-Hussein, convolerà a nozze con lui il prossimo 1° giugno, nella stessa settimana in cui il Re e la Regina festeggeranno trent’anni di matrimonio (si sono sposati il 10 giugno 1993).

“Auguro alla mia carissima Rajwa un buon compleanno – ha scritto Al-Hussein ricalcando le parole di sua madre, e aggiungendo – Non vedo l’ora di vivere una vita piena d’amore, di compassione e di impegni al tuo fianco”. Parole che scaldano il cuore, da un Principe mite e timido che, anche nei suoi primi impegni ufficiali, non ha mai cercato di rubare la scena a suo padre, del quale un giorno prenderà il posto.

Fonte: IPA

Le nozze di Al-Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif: cosa sappiamo

Come avvenuto con le nozze della Principessa Iman, lo scorso marzo, con le prime nozze royal dell’anno, anche quelle per quelle di suo fratello, il Principe ereditario Al-Hussein con Rajwa Al Saif, dovremo attendere l’ultima settimana in più per sapere qualche dettaglio. Infatti, per ora abbiamo poche certezze su queste nozze. Prima fra tutte la data, ovvero il 1° giugno 2023.

Fonte: IPA

La coppia, classe 1994, per ora non ha svelato ulteriori dettagli, ma mamma Rania si è subito detta entusiasta di questa unione tra il figlio e Rajwa, laureata in Architettura negli Stati Uniti: “Ho pregato Allah, come ogni madre, di concederti il bene e di trovare la persona che ami, ed è arrivata Rajwa” aveva scritto la Regina sui social in occasione del fidanzamento ufficiale. A differenza del matrimonio di sua sorella, quello di Al-Hussein potrebbe vedere la presenza di teste coronate dal resto del mondo, trattandosi del futuro Re di Giordania. Una stagione calda, insomma, visto che il suo grande giorno arriverà solo venti giorni dopo l’incoronazione di Re Carlo d’Inghilterra.