Attrici, modelle, cantanti e persino teste coronate:, il brand che ha stregato anche Rania di Giordania . Infatti, la Regina è l'ultima, in ordine di tempo, ad aver ceduto al fascino di questo misterioso stilista, ancora poco noto in Italia, ma già ai vertici della moda in tutto il mondo. Da, passando per, tutte vogliono uno dei suoi capi.