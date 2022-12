Rania di Giordania, l’abito ricamato per gli auguri di Capodanno che sta bene a tutte

Fonte: IPA Rania di Giordania in abito ricamato per gli auguri di Capodanno

Rania di Giordania ha condiviso su Instagram un meraviglioso scatto di famiglia, il modo migliore per augurare buon anno nuovo ai sudditi e ai tanti affezionati follower provenienti da ogni parte del mondo. Le sue sono le parole di una vera Regina, di quelle che colpiscono dritto al cuore e donano una ventata di speranza in un periodo tanto difficile come quello che stiamo vivendo. Ma ancora una volta a spiccare è il suo look, come sempre ineccepibile: l’abito ricamato di Rania detta tendenza ed è perfetto per le feste.

Rania di Giordania impeccabile con l’abito ricamato che sta bene a tutte

Capodanno e le festività di dicembre in generale sono sinonimo di “paillettes” e “luccichio” e la moda segue a ruota questo trend. Lo abbiamo visto con la splendida giacca brillante che Kate Middleton ha sfoggiato nel suo messaggio di Natale, così come tra le celebs lontane dai fasti delle Corti Reali (Francesca Fialdini in versione retro su tutte). Ma se c’è qualcuno che è nato per dettare tendenza, scardinando ogni nostra certezza in fatto di mise festive, è proprio lei, Rania di Giordania, una delle Regine contemporanee più amate del mondo nonché vera icona di stile.

Per diffondere il suo messaggio di auguri in vista del Capodanno, la Regina di Giordania ha condiviso sui social uno splendido ritratto di famiglia insieme al marito, Re Abd Allah II, e agli amatissimi figli Iman, Salma, Husayn e Hashim. E il look che ha scelto per l’occasione fa scuola: fedele al suo stile sempre sobrio e minimale, Rania ha sfoggiato un abito ricamato dalla fattura morbida e delicata. La parte superiore è una semplice blusa total white con il tipico colletto dal design mediorientale, impreziosito da una stampa nei colori dell’oro e del rosso. Le stesse tonalità che dominano sulla gonna lunga, sempre a fondo bianco ma con un prezioso ricamo che alterna righe e fiori a raggiera, come dei piccoli soli che risplendono.

Un abito tanto semplice quanto ricercato, perfetto per le occasioni importanti e che sta bene a tutte. Il piccolo ricamo sotto al seno è l’ideale per mettere in risalto il punto vita e dare armonia alla figura. Assolutamente da copiare!

Rania di Giordania, il suo messaggio di pace per Capodanno

È indiscutibile che l’occhio voglia la sua parte, quando si parla di una Regina di stile come Rania di Giordania. Ma nel suo post su Instagram non possono che colpire anche le splendide parole che ha voluto rivolgere ai sudditi e a chiunque incrociasse il suo messaggio di auguri per il nuovo anno che sta per arrivare. “Dalla nostra piccola famiglia, Buon Anno Nuovo – ha scritto Rania -. Chiediamo a Dio di portare pace e benedizioni nel nuovo anno a tutti. Possa essere pacifico e benedetto per il nostro amato Paese e per tutti voi”.

Per la Regina è un momento felice, dopo aver tagliato il traguardo dei 52 anni (che non dimostra affatto) e con l’annuncio del fidanzamento ufficiale dei suoi amati figli, il Principe Hussein, pronto a convolare a nozze con la bellissima Rajwa e la dolce Principessa Iman, che si prepara a un felice matrimonio con Jameel Thermiotis. Ma da donna attenta all’attualità e ben consapevole del ruolo che le compete, Rania sa anche che quello che il mondo sta vivendo non è un periodo affatto semplice. Perciò il suo augurio per tutti si circonda di un valore ancor più bello e speciale, proprio com’è lei.