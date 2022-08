Rania di Giordania compie 52 anni: la foto inedita e si lascia sfuggire un segreto di Stato

Fonte: Getty Images Rania di Giordania

Rania di Giordania ha festeggiato con la famiglia il giorno del suo 52esimo compleanno. È nata infatti il 31 agosto 1970. Per l’occasione ha voluto accanto a sé nella foto che ha condiviso su Instagram il fidanzato di sua figlia Iman, Jameel Thermiotis, e la fidanzata di suo figlio, il Principe ereditario Hussein, Rajwa Al Saif. E a proposito di quest’ultima coppia, la Regina si è lasciata sfuggire un’informazione sul loro matrimonio che doveva restare top secret.

Rania di Giordania compie 52 anni

Nel giorno in cui tutti di solito ricordano la morte di Lady Diana, il 31 agosto, la splendida Rania di Giordania compie gli anni. Nel 2022 ha spento ben 52 candeline, anche se dimostra la metà degli anni che ha. La Regina, con la discrezione che la contraddistingue, ha festeggiato privatamente ma ha voluto condividere su Instagram una foto ufficiale dell’augusto genetliaco.

Rania di Giordania, la foto del compleanno

Rania indossa una blusa blu con piccole frange decorative sullo scollo e maniche lunghe a sbuffo, firmata Silvia Tcherassi, una delle stiliste più apprezzate al mondo. La Regina abbina la casacca a un paio di pantaloni a vita alta, color cuoio, di Nensi Dojaka, che esaltano la sua linea perfetta, sottolineata anche dalla cintura in rettile. I capelli sono portati sciolti sulle spalle, mentre il make up sfrutta i colori della terra.

Fonte: IPA

Nella foto Rania cinge con le braccia i fidanzati della figlia Iman e del figlio Hussein. I due fidanzamenti sono stati annunciati a distanza nemmeno di un mese, la Principessa a luglio, il Principe in agosto. Il Re Abd Allah II e la Regina hanno accolto il genero e la nuora come fossero nuovi figli. La bellissima Rajwa Al Saif sfoggia un abito color ghiaccio, creato da Rosetta Getty, per posare abbracciata al fianco della futura suocera.

Nel messaggio che accompagna la foto Rania ha scritto: “Ho il cuore ricolmo. Non potrei chiedere un modo migliore di celebrare il mio compleanno che stando accanto a tutti i miei cari”. Nel ritratto compaiono anche gli altri figlio della Regina, Salma e Hashim.

Rania di Giordania svela la data delle nozze del figlio

Proprio l’emozione deve aver tradito Rania che si è lasciata sfuggire la data delle nozze di Hussein. Secondo Arabian Royal Agency, la Regina in visita alla Shabab42 Foundation avrebbe rivelato che il matrimonio si terrà nell’estate 2023. Il problema è che mentre Rania confidava questo dettaglio, è stata ripresa e la sua indiscrezione è finita tra le Storie del profilo Instagram della Fondazione che alla fine ha dovuto rimuoverla, anche se ormai era troppo tardi, perché la notizia era già trapelata.

L’annuncio del fidanzamento del Principe ereditario con Rajwa è stato fatto tramite un Tweet lo scorso 17 agosto. La Corte non ha rilasciato altri dettagli sulle nozze, se non quella succosa indiscrezione che Rania si è lasciata sfuggire.