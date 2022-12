Kate Middleton brilla con la giacca da 455 euro e ignora Harry e Meghan Markle

Fonte: IPA Kate Middleton, Charlotte, Pippa, Zara Tindall: tutte pazze per il bordeaux

Kate Middleton torna in pubblico e parla per la prima volta dopo la terribile serie di Harry e Meghan Markle. La Principessa del Galles indossa la perfetta giacca di Natale, firmata Self-Portrait, da 455 euro. Nemmeno una parola sui Sussex che vengono completamente ignorati mentre celebra le tradizioni natalizie in ricordo della Regina Elisabetta.

A Kate Middleton è stato affidato anche quest’anno il compito di guidare gli eventi legati al Natale, in modo particolare il concerto che sarà trasmesso sulla tv britannica la sera della vigilia. Per la Famiglia Reale queste Feste sono molto particolari. Per la prima volta non sarà con loro la Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Per questo Lady Middleton ha voluto renderle omaggio dedicandole lo spettacolo Together at Christmas. Già nel 2021 aveva organizzato l’appuntamento natalizio, ma appunto l’atmosfera era completamente diversa.

Kate Middleton, la giacca di Natale di Self-Portrait da 455 euro

Per creare lo spirito del Natale fondamentale è anche il look. Così dopo il cappotto bordeaux e l’abito da sera rosso, Kate ha scelto per il suo messaggio in video una nuova giacca corta, in maglia, firmata Self-Portrait, con scollo rotondo e taschine ai lati. Il capo è decorato con bordature in oro, decorazioni all-over in paillettes che lo rendono scintillante e bottoni in metallo con ornamenti floreali. Costo? 455 euro ed è senz’altro la perfetta giacca di Natale.

La maison ha realizzato anche la gonna in modo da creare un tailleur, ma non sappiamo se Lady Middleton l’ha indossata, poiché nella clip è visibile solo il busto. Con ogni probabilità, trattandosi di una mini, è da escludere che la Principessa l’abbia acquistata, a meno che non l’abbia fatta modificare appositamente per lei.

Kate Middleton, il video di Natale

Kate è dunque tornata in pubblico con un video, pubblicato anche sul suo profilo Instagram ufficiale, per introdurre il concerto di Natale che appunto sarà trasmesso in tv. Il suo pensiero è andato a Elisabetta II, sottolineando come la Sovrana amasse questo periodo, perché “è un momento che unisce le persone e ci ricorda valori importanti”.

Un pensiero condiviso anche da Kate che ha sottolineato come lei stessa ami il Natale: “L’evento dell’anno scorso mi ha ricordato ciò che amo di più del Natale, vedere le persone riunirsi, festeggiare e vivere momenti speciali, pensando anche all’anno che è passato”.

Una frase, quella della moglie di William, che fa riflettere. In un certo senso, sembra che stia facendo riferimento al dramma vissuto dalla Famiglia Reale che è riuscita a superare la morte della Regina con dignità, ma che sembra faccia fatica a riprendersi dalla delusione e dall’amarezza lasciata dal comportamento di Harry e Meghan Markle che con la loro serie targata Netflix non hanno fatto altro che lanciare accuse a Carlo, William e persino alla Sovrana per il silenzio che ha mantenuto davanti alla richiesta dei Sussex di andarsene. La docu-fiction è stata chiacchieratissima, ma alla fine Harry e Meghan, coi loro capricci da ricchi e viziati, hanno stancato perfino gli americani.

Kate Middleton ignora Harry e Meghan Markle

Con notevole classe, Kate semplicemente li ignora nel suo video-messaggio per Natale, probabilmente ben felice che se ne stiano lontani migliaia di chilometri e consapevole che lei e suo marito William non hanno alcuna colpa nei loro confronti.

In effetti, il discorso della Principessa del Galles esprime serenità e vuole ricreare lo spirito natalizio tanto amato dalla Regina Elisabetta, come lei stessa dice: “Questo Natale sarà il primo senza Sua Maestà la Regina Elisabetta. Sua Maestà ha tenuto il Natale vicino al suo cuore, come un momento che riunisce le persone e ci ricorda l’importanza della fede, dell’amicizia e della famiglia, per mostrare empatia e compassione”.