Meghan Markle non ha limiti: coinvolta anche sua mamma nella serie di Netflix

Meghan Markle avrebbe pilotato sua madre, Doria Ragland, durante le riprese del documentario Netflix Harry & Meghan. Questa è la nuova accusa che arriva dal Regno Unito dove, un esperto del linguaggio del corpo, sostiene che i movimenti della signora tradiscono molta ansia e nervosismo, come se qualcuno nella stanza le ponesse tensione addosso su cosa dire e come farlo. Mentre lo zio di Kate Middleton rilascia dichiarazioni su svariati tabloid, gli inglesi si sorprendono che Doria difendi sua figlia.

L’intervista a Doria Ragland, la mamma di Meghan Markle

Doria Ragland è una delle figure chiave del documentario del Principe Harry e Meghan Markle. La donna, rimasta in silenzio in questi anni, è sempre stata l’ombra di sua figlia, senza mai interferire in alcun modo. Molto amata dal web, impossibile non ricordarla a braccetto mentre ride con Re Carlo durante le nozze reali.

A differenza del resto della famiglia della Duchessa, la signora Doria non ha mai rilasciato interviste, e parla per la prima volta nella docu-serie Harry & Meghan. Niente accuse o rivelazioni scottanti, vediamo solo una mamma che testimonia il dolore e la sofferenza della figlia, senza mai entrate in nessun dettaglio scabroso.

“Voglio solo che la mia voce sia ascoltata – comincia la Ragland, che spiega quanto questi anni siano stati impegnativi – in questi cinque anni sono state tante le difficoltà, ho visto soffrire mia figlia in un modo che non avrei mai immaginato”. La donna si sofferma più che altro sull’infanzia di sua figlia, sulla sua adolescenza, e le battaglie da lei sostenute.

Doria è l’unica della famiglia che appare nel documentario, insieme alla nipote di Meghan, Ashleigh Hale, figlia della sorellastra Samantha.

“Mamma Doria pilotata da Meghan”: l’accusa bomba

Fin qui tutto bene, Doria è stata risparmiata dalla furia dei tabloid inglesi, ma ad accusarla, o meglio ad accusare Meghan, ci pensa un noto esperto del linguaggio del corpo, molto famoso su YouTube: Jesús Enrique Rosas, noto anche come The Body Language Guy.

L’uomo sostiene che Meghan Markle fosse nella stanza durante l’intervista a Doria Ragland, approvando ogni sua affermazione. Alcuni gesti, lo sguardo verso sinistra, la tensione della donna, secondo lui, tradiscono questa supervisione ad ogni sua dichiarazione.

Jesús spiega che nella clip, quando Doria parla di sua figlia, indica una certa area della stanza, dove pensa che Meghan sia seduta.”Sono sicuro che avrete notato che Doria stava cercando o provando le parole in qualche modo all’inizio. Guarda in alto e inizia a vocalizzare alcune parole, non possiamo assolutamente sapere cosa stesse dicendo in quel momento. Ciò significherebbe che era un po’ nervosa.”

Poi aggiunge: “Il gesto che volevo sottolineare è stato quando ha guardato alla sua sinistra, cosa che non fa in nessun altro momento, e sorride. Quindi forse Meghan era proprio accanto a lei?”.

L’esperto chiarisce anche che alcuni gesti potrebbero essere dettati dalla timidezza di una persona che per la prima volta si trova a parlare davanti a una telecamera, ma rimane comunque certo che la Duchessa di Sussex fosse nella stanza a supervisionare ogni sua parola.

Una teoria che colpisce ancora Meghan, proprio nei giorni in cui lo zio di Kate Middleton, Gary Goldsmith, rilascia liberamente dichiarazioni contro il Principe Harry e sua moglie sui giornali inglesi. Perché, dunque, Doria non può invece difendere sua figlia?