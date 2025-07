Getty Images Meghan Markle e la madre Doria

Controversie e scandali sono da tempo il pane quotidiano di Meghan Markle. Questa volta è coinvolta la madre Doria, una delle poche persone di cui la Duchessa di Sussex può fidarsi. Ma anche con lei l’ex attrice si è dimostrata altezzosa e lamentosa, scatenando così la furia della 68enne, che non ha esitato a fare i bagagli e ad andare via.

La madre di Meghan Markle va via di casa

La madre di Meghan Markle, Doria, ha lasciato la villa di Montecito ed è tornata a Los Angeles dopo un anno e mezzo trascorso con la figlia, il Principe Harry e i nipoti Archie e Lillibet. Sebbene abbia parlato di aver “chiuso il cerchio” e abbia espresso il desiderio di tornare alla sua routine, media come Radar Online assicurano che la convivenza sarebbe diventata insostenibile ed emotivamente logorante.

“La partenza è avvenuta dopo che la duchessa diva Markle “si è servita” di sua madre per prendersi cura dei suoi figli; – si legge sul magazine – alcune fonti ci raccontano che perfino sua madre si è stufata così tanto dei suoi “lamenti e drammi continui” che ha dovuto abbandonare la lussuosa casa”.

Secondo alcuni testimoni, Meghan, vedendo la madre andarsene con le valigie in mano, avrebbe implorato più volte Doria di non lasciarla sola. E anche per Harry sarebbe stato un duro colpo: Doria ha rappresentato fin da subito una figura materna di supporto nella sua vita. La sua improvvisa assenza ha lasciato un vuoto profondo proprio mentre la coppia affrontava crescenti pressioni pubbliche e voci di una crisi coniugale.

Perché la madre di Meghan Markle si è arrabbiata

Doria si era trasferita a Montecito nel 2024, poco dopo che i Sussex avevano subito diverse battute d’arresto professionali: la fine del loro contratto con Spotify, la cancellazione del loro progetto animato con Netflix e la crescente pressione sulla loro immagine pubblica.

Come istruttrice di yoga e pilates, la Ragland avrebbe cercato di fornire un supporto calmo ed emotivo, assumendo al contempo un ruolo quasi permanente nella cura di Archie e Lilibet.

Tuttavia, pare che quello che era iniziato come un gesto di solidarietà si è trasformato presto in una routine quotidiana. Doria avrebbe iniziato a sentirsi “usata” come una tata a tempo pieno, senza spazio personale né riconoscimento.

Diverse fonti affermano che si sarebbe stancata delle “lamentele e dei drammi quotidiani” e della costante pressione dell’ambiente circostante, il che l’avrebbe spinta a fare un passo indietro per riprendersi la sua vita lontano dai riflettori.

Secondo recenti resoconti, almeno quattro membri chiave hanno lasciato la coppia, tra cui il vice addetto stampa Kyle Boulia e il direttore delle comunicazioni europee Charlie Gipson.

Da allora i Sussex si sono rivolti a Method Communications, un’agenzia con sede negli Stati Uniti, per gestire i loro sforzi filantropici e mediatici.

Meghan Markle ha anche preso le distanze da ex confidenti come la stilista Jessica Mulroney e amiche tra cui Violet von Westenholz, Millie Mackintosh e Priyanka Chopra. Senza dimenticare che la frattura tra Harry e la famiglia reale è piuttosto profonda nonostante i tentativi, ad oggi inutili, di pace.

“Questa coppia è completamente persa – ha rimarcato un altro insider – E Meghan deve pensare che c’è qualcosa di profondamente sbagliato se perfino sua madre non sopporta di vivere con lei in una villa enorme”.