IPA Meghan Markle e il Principe Harry al Sundance: ecco il motivo speciale

Un’apparizione pubblica rara, ma dal forte valore simbolico. Meghan Markle e il Principe Harry hanno infatti calcato il red carpet del Sundance Film Festival, a Salt Lake City. Lo hanno fatto per presentare Cookie Queens, documentario sulle Girl Scout di cui sono produttori esecutivi con la loro Archewell Productions. Un’uscita di coppia sotto i riflettori, coordinata nei minimi dettagli, che giunge pochi giorni dopo i momenti tesi vissuti a Londra.

Look coordinati sul red carpet

Un debutto, quello al prestigioso festival cinematografico, per Meghan e Harry. I due hanno scelto uno stile informale, per quanto sofisticato, tenendosi alla larga dagli eccessi del glamour. La Duchessa ha infatti puntato su un outfit essenziale ma chic:

pantaloni neri a vita alta;

maglia color avorio;

stivali a punta;

capelli raccolti in una coda liscia.

Harry, al suo fianco, ha optato a sua volta per un look sobrio, con piumino antracite leggero, maglione scuro, jeans blu scuro e scarpe in suede marrone. Anche attraverso gli abiti si lanciano segnali, eccome. In questo caso si parla della loro dimensione più vicina al cinema indipendente che a Hollywood, così come dell’impegno sociale che li vede entrambi attivi.

Progetto Cookie Queen

Il documentario Cookie Queens è stato presentato il 24 gennaio 2026. È dedicato all’universo delle Girl Scout e alla celebre tradizione dei biscotti, che tanto spazio ha trovato al cinema e in televisione negli anni.

Un simbolo di solidarietà, crescita e comunità. Questo progetto è particolarmente caro a Meghan, che ha voluto annunciare il coinvolgimento di Archewell con un post Instagram decisamente personale. Ha condiviso infatti una sua foto da bambina in uniforme da scout.

IPA

“Da ex Girl Scout, con una madre come capogruppo, sento un legame speciale con questo film”, ha scritto la Duchessa. “Siamo orgogliosi che Archewell Productions sia partner di questo team pluripremiato, per raccontare una storia così coinvolgente.

Dal tribunale di Londra al red carpet in Utah

La serata al Sundance giunge in una fase particolare per Harry. Pochi giorni prima, infatti, ha testimoniato a Londra contro Associated Newspapers Limited. Era il 21 gennaio e in aula il Principe si è commosso, parlando dell’impatto devastante della pressione mediatica subita da sua moglie: “La faceva sentire come se fosse braccata. Era terrificante anche per me, perché non potevo fare nulla per fermarlo”.

Harry ha ricordato anche la rigida regola reale del “never complain, never explain”, spiegando di essere stato “condizionato ad accettarla” senza alternative. Nella sua deposizione ha citato anche il fratello William e Kate, sottolineando come, da fratelli, si confidassero informazioni estremamente private, in un rapporto di fiducia poi incrinato negli anni.

Prima di mettere piede sul red carpet, però, c’è stato spazio per una parentesi felice a Montecito. Meghan aveva infatti condiviso sui social alcuni momenti di vita familiare in California. Abbiamo visto il piccolo Archie dare da mangiare a un rinoceronte allo zoo, mentre Lilibet giocava in piscina con la nonna.