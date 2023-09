“Malore per Harry, trasportato in ospedale a causa di Meghan Markle”

Harry sarebbe finito in ospedale trasportato d’urgenza in ambulanza dopo essersi sentito male. E la causa del suo collasso sarebbe stata Meghan Markle. Il fatto sarebbe avvenuto poco prima del suo viaggio in solitaria in Giappone.

Harry trasportato in ospedale

Dunque, Harry sarebbe stato colpito da un malore. A riportare la notizia è il magazine tedesco Das neue Blatt che in copertina mostra la foto di un’ambulanza davanti alla villa di Montecito dei Duchi del Sussex. Stando a quanto si legge, il Principe si è sentito male dopo l’ennesimo litigio con Meghan Markle. In pratica, non regge più la pressione coniugale e i continui rimbrotti della moglie. Il loro matrimonio è al collasso e Harry non è più in grado di gestire la situazione al punto di sentirsi male.

La rivista tedesca punta il dito proprio contro Meg e titola a gran voce: “Il Principe Harry si è precipitato in ospedale con l’ambulanza. E Meghan è responsabile del suo disagio”. Naturalmente, la notizia non è stata confermata da voci ufficiali, ma a dir la verità nemmeno smentita. Evidentemente i Sussex stanno adottando la stessa strategia di Buckingham Palace, passando sotto silenzio quelle indiscrezioni che sono talmente inconsistenti per cui non vale nemmeno la pena di fare una replica.

Di certo, c’è che Harry e Meghan si sono allontanati. Non sono più quella coppia unita che ha fatto sognare il mondo con il loro amore e i loro progetti per migliorare la qualità di vita delle persone in difficoltà e per salvare il pianeta.

Harry e Meghan Markle ormai separati

Il Duca e la Duchessa del Sussex da mesi conducono una vita separata e ora apertamente hanno deciso di intraprendere strade professionali distinte. Insomma ognuno va per la sua strada, a cominciare dal modo in cui fare i soldi. Lady Markle, fallito in suo tentativo di rimettere piede a Hollywood, vuole diventare un’influencer sui social. I suoi post sono stati valutati in milioni di dollari. Mentre Harry continua la sua collaborazione con Netflix.

Il 30 agosto è uscito il suo nuovo documentario Heart of Invictus. Sua moglie non c’è, se si esclude un brevissimo cameo che stando agli esperti sarà il più visto di tutta la serie. La fiction in cui Harry racconta di nuovo di quanto è stata cattiva la Famiglia Reale dopo la morte di Diana, perché non lo ha aiutato a superare il gravissimo trauma della scomparsa prematura della madre. Accusa Carlo, Elisabetta e anche William di averlo lasciato completamente solo ad affrontare i suoi demoni e di non aver avuto mai la possibilità di piangere o di esprimere le sue emozioni e i suoi sentimenti apertamente. Insomma, l’ennesimo polpettone che è stato già definito un mezzo flop.