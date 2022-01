Letizia di Spagna, il navy è di tendenza: il look maschile che solo lei indossa così

Letizia di Spagna punta sulla sobrietà: l’abito blu navy è un capolavoro d’eleganza

Letizia di Spagna torna ai suoi impegni di lavoro e lo fa sfoggiato un look da working girl: maxi cappotto navy e tailleur pantaloni gessato, entrambi del suo stilista preferito, Hugo Boss.

Letizia di Spagna lancia la tendenza navy

L’outfit maschile della Reina Letizia è la tendenza del momento e insieme a quello lancia il blu navy come colore dell’inverno. In effetti, quella particolare tonalità di blu è stata scelta dalla Regina per i primi look del 2022. A cominciare dall’abito indossato per la Pasqua militare lo scorso 6 gennaio, dove ha sfoggiato anche un nuovo piercing. D’altro canto, anche Kate Middleton l’apprezza molto ed è perfetta per gli incontri più formali, lei che ha l’obbligo di non portare mai il nero, se non in caso di lutto.

Diversamente, Letizia di Spagna è più libera in fatto di dress code. Ma il suo stile ormai è inconfondibile e quando si tratta di riunioni di lavoro dove il glamour non trova spazio, le sue scelte ricadono su un tipo di abbigliamento preciso: il tailleur pantalone. Donna Letizia ne possiede svariati, quasi tutti di Hugo Boss. Anche i colori variano, famosissimo è quello rosa che ha indossato in più occasioni, ma l’abbiamo vista anche con il due pezzi color petrolio o rosso.

Letizia di Spagna, il tailleur gessato

Il tailleur dona particolarmente alla moglie di Felipe e i pantaloni al posto della gonna le conferiscono una certa grinta che è tipica delle sue mise. Dunque, Letizia lo ha scelto anche per presenziare all’appuntamento mattutino con la FEDER (Federazione Spagnola delle Malattie Rare). Un incontro in cui sono state affrontate tematiche serie e importanti. Per questo, è andata sul sicuro indossando un tailleur blu scuro con sottili righe chiare, giacca a monopetto e pantaloni a sigaretta che coordina con una maglia a girocollo sempre di Hugo Boss.

Letizia di Spagna, il nuovo cappotto di Hugo Boss

Letizia abbina il completo alle décolletée in suede di Magrit che ha già indossato più volte e a una clutch di Carolina Herrera. La vera novità del look della Reina è però il suo maxi cappotto, a doppiopetto, di Hugo Boss. Mentre orecchini a cerchio d’oro e il suo anello di Karen Hallam danno un tocco di luce all’insieme.