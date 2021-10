Letizia di Spagna, tailleur rosa a 49 anni: il trucco per sembrare più giovane

Kate Middleton, Letizia di Spagna e le altre: look rosa da Regine

Letizia di Spagna rispolvera per la sesta volta il suo tailleur pantaloni rosa e fa impazzire tutti mostrando con un semplice trucco come sembrare più giovane.

Dopo lo splendido abito nero a rete e frange di Hugo Boss, indossato ai Premi Cerecedo e il vestito vintage ai Premi Principessa delle Asturie, Letizia di Spagna, 49 anni compiuti lo scorso 15 settembre, va a colpo sicuro riproponendo il tailleur rosa del potere che quasi tutte le teste coronate possiedono, per citare un solo nome, Kate Middleton.

Letizia di Spagna, il tailleur rosa di Hugo Boss

L’occasione che porta la Reina a indossare per la sesta volta il suo completo rosa è la visita alla scuola rurale Agrupado Mestra Clara Torres, insignita del “Premio Scuola dell’anno 2020” dalla Fondazione Principessa di Girona.

Dunque, per il suo impegno di lavoro Donna Letizia ricicla il tailleur più innovativo che ha nell’armadio: il due pezzi color cipria, firmato Hugo Boss, che si compone di una giacca lunga a doppiopetto e tasche laterali, modello Jericoa, e pantaloni a sigaretta con riga in mezzo (Tiluna1). Sua Maestà lo abbina alle solite décolletée di vernice rosa, con tacco largo, sempre del suo brand preferito, Hugo Boss.

Letizia di Spagna, i dettagli per sembrare più giovane

Sebbene sia già la sesta volta che la moglie di Felipe si presenta a un evento pubblico con questo look, grazie al suo impeccabile gusto riesce a imprimergli un tocco innovativo che la fa anche ringiovanire.

Letizia di Spagna ora abbina il tailleur a un semplice golfino girocollo rosa che rende l’insieme bon ton e ultra femminile, ma anche meno formale e impegnativo. Un dettaglio tanto casual e sbarazzino, quanto semplice che porta una ventata di aria fresca nell’immagine della Sovrana. Infatti, l’ultima volta si è presentata con un top lingerie, decisamente più impegnativo.

Altro dettaglio che la fa sembrare più sbarazzina, è la scelta di raccogliere i capelli in una coda di cavallo alta. A ciò si aggiunga la quasi totale assenza di gioielli, come è consuetudine per la Reina che porta solo i suoi orecchini a cerchio, a forma di bambù.