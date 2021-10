Letizia di Spagna sorprende: abito choc in rete e frange al gala

Letizia di Spagna, abito a rete e frange ai Premi Cerecedo

Letizia di Spagna non delude le aspettative e al gala per il Premio Cerecedo indossa un abito di Hugo Boss, con rete e frange. Uno spettacolo di eleganza e attrazione.

Alla cerimonia di consegna della XXXVI edizione del Francisco Cerecedo Journalism Prize, Letizia di Spagna segue il suo stile infallibile sfoggiando un classico abito nero (GUARDA TUTTI I SUOI LOOK). Se nel 2020, in piena pandemia, ha preferito un look minimal firmato Armani, quest’anno la Reina si è presentata con un vestito che il magazine Hola! ha definito “choc”.

Letizia di Spagna, l’abito a rete e frange di Hugo Boss

Si tratta di un abito midi, a tubino, rigorosamente nero, firmato Hugo Boss, lo stilista preferito da Sua Maestà, con scollatura a rete a trama larga e lunghe frange sottili che ricadono sulle braccia. Un dettaglio, quello del corpetto, che rendono il look della Reina Letizia audace e sensuale, pur nella sua particolare raffinatezza. Sicuramente più aggressivo dell’outfit total black, creato da The 2nd Skin Co, che ha sfoggiato durante il gala per il Premio Principessa delle Asturie.

Il look trasgressivo di Donna Letizia però non è una novità assoluta. Infatti la moglie di Felipe, presente anche lui alla cerimonia, aveva debuttato con l’abito a rete nel 2019 alla consegna dei premi Mariano de Cavia. Allora come ora, la mise di Letizia di Spagna ha fatto molto discutere, tanto da rendere il capo subito virale.

Letizia di Spagna, l’abito delle star

L’abito scelto da Letizia è amatissimo dalle star di tutto il mondo, tanto che anche Michelle Pfeifer nel film French exit appare esattamente con quel vestito.

Ma rete e frange sono di tendenza, Maxima d’Olanda ha indossato look simili a quello della moglie di Felipe. E Penelope Cruz ha sfoggiato per una serata di gala un mini dress in velluto nero accompagnato da un mantello a rete, fatto ad uncinetto.

Letizia di Spagna, scarpe Manolo Blahnik e clutch da 1000 euro

Naturalmente la classe della Regina è fuori discussione e i commenti per il suo outfit straordinario sono semplicemente entusiastici. Letizia abbina il tubino a rete alle sue Manolo Blahnik nere, indossate anche alla consegna dei Premi Principessa delle Asturie. E ha spezzato il total black con la clutch di Nina Ricci dai dettagli in oro, del 2015. Costo? 1.000 euro.

Letizia di Spagna, cascata di diamanti neri

Come gioielli invece brillano, nel vero senso della parola, gli orecchini a cascata di diamanti neri, del brand Tous, e ovviamente il suo inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.

Letizia di Spagna, make up e capelli

Il make up della Reina Letizia punta tutto sulla luminosità del viso. Blush albicocca per scolpire gli zigomi, lipgloss abbinato e matita nera per rendere profondo lo sguardo. I capelli sono portati sciolti e liscissimi. Evento raro, la Regina è stata fotografata senza mascherina durante la cena, per ovvi motivi.